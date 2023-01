L’EFHT, l’école du tourisme… et de l’hôtellerie !

Depuis la fin de la crise sanitaire, le paysage touristique a évolué. Parmi ce renouveau, le secteur hôtelier a le vent en poupe et a besoin de former de nouveaux collaborateurs.En 2022, l’ EFHT a enregistré un nombre record d’apprentis qui effectuent aujourd’hui leur alternance dans un hôtel parisien. Astotel a même fait confiance à l’école du 104 boulevard Arago en créant une classe dédiée avec plus de 15 apprentis en poste permettant au centre de formations de mettre un premier pied dans le secteur hôtelier. Afin de mieux répondre aux attentes des professionnels de l’hôtellerie, et pour mieux appréhender les domaines d’expertises du secteur, l’EFHT ouvrira une classe BTS Management en Hôtellerie et Restauration à la prochaine rentrée. Et ce, bien évidemment, en alternance soit en contrat d’apprentissage, soit en contrat de professionnalisation.Après plus de 45 ans dans l’industrie du tourisme, l’EFHT devient dès à présent l’école supérieure du tourisme et de l’hôtellerie.