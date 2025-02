L'EFHT lance "Transmettre ! Les débats de l'EFHT" : Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de tourisme et d'hôtellerie

Cet événement s’inscrit dans la continuité du succès des conférences "Transmettre !", qui ont réuni en 2024 plus de 16 professionnels de renom. Des figures emblématiques du secteur y ont partagé leur expertise, offrant aux étudiants des clés pour mieux comprendre et anticiper les enjeux de leur futur métier.



Le 11 mars 2025 marquera le lancement de Transmettre ! Les débats de l’EFHT , une émission qui abordera des thématiques d’actualité avec un regard neuf et engagé. Pour cette première édition, le sujet choisi est volontairement percutant : “ Les jeunes sont-ils vraiment fainéants ? ”. Un questionnement provocateur destiné à déconstruire les préjugés et à mettre en lumière le rôle essentiel des nouvelles générations dans la transformation du secteur du tourisme et de l’hôtellerie.



Pour enrichir ce débat, plusieurs experts viendront confronter leurs expériences de terrain aux idées reçues.

Ségolène SERGEANT, Directrice de Passy Voyages, analysera comment les attentes des nouvelles générations de voyageurs influencent l’évolution du secteur et redéfinissent les pratiques des agences de voyages.

Blanche GIRARDOT, Dirigeante de Voyages GIRARDOT, partagera son expérience en tant qu’entrepreneure et reviendra sur l’apport des jeunes talents dans l’innovation et la pérennité des entreprises du tourisme.

Julien BEAUFRETON, Directeur des Ressources Humaines d’ASIA, apportera son expertise sur les tendances du marché de l’emploi et sur l’intégration des jeunes professionnels dans l’industrie du tourisme, en particulier sur les opportunités offertes par le marché asiatique.

Yvon PELTANCHE, patron du réseau Eden Tours, administrateur de Selectour et des EdV, viendra partager sa vision du secteur et son expérience sur le rôle des jeunes générations dans la transformation des agences de voyages et du tourisme en général.