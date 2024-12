L’EFHT, l’école qui recrute vos futurs collaborateurs

Pour les entreprises, l’alternance constitue une véritable opportunité. Accueillir un apprenant, c’est à la fois transmettre un savoir-faire et s’assurer de recruter des talents formés et opérationnels. Les étudiants de l’EFHT, inscrits en BTS, Bachelor ou MBA, bénéficient de formations concrètes et professionnalisantes, en phase avec les attentes du secteur.



Cette année encore, grâce à des formats flexibles comme les sessions de job dating, l’école facilite la mise en relation entre entreprises et candidats :



● Rencontres sur site ou en visioconférence pour accélérer le processus de recrutement.

● Entretiens directement en entreprise, accompagnés par un chargé de recrutement, pour s’adapter aux besoins des employeurs.



L’EFHT souhaite remercier chaleureusement les entreprises qui, chaque année, font confiance à ses étudiants. Grâce à ces partenariats, l’école continue de remplir sa mission : former des professionnels compétents et passionnés, prêts à relever les défis du secteur touristique.



À l’approche de ses 50 ans, l’EFHT réaffirme son engagement auprès de ses étudiants et partenaires pour bâtir ensemble un avenir prometteur pour le tourisme et l’hôtellerie.



Vous souhaitez recruter des alternants pour la rentrée 2025-2026 ou rejoindre notre réseau ? Contactez-nous dès aujourd’hui !