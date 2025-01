Rentrée décalée : pari gagnant pour l’EFHT

Les derniers chiffres de l’emploi dans le tourisme confirment cette tendance : 4 ans après la pandémie il y a un regain d’activité dans des domaines clés tels que l’hôtellerie, la gestion des destinations, et les voyages d’affaires. Le secteur touristique reste l’un des premiers employeurs en France, offrant des opportunités stables et diversifiées.



« Ce record d’inscriptions témoigne à la fois de la pertinence de nos formations et de l’engouement des jeunes pour des métiers tournés vers l’humain, l’expérience, et l’international » explique Kévin Giraudeau, Directeur Opérationnel de l’école parisienne.