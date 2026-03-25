Crise en Iran : les tour-opérateurs refusent de payer seuls la facture

Le dirigeant rappelle le déséquilibre économique auquel font face les tour-opérateurs : « Nous réalisons 70 % de nos ventes en B2B, mais nous supportons aujourd’hui 100 % des coûts. Les assurances invoquent la force majeure, les compagnies se reposent sur nous, et les agences se tournent vers nous puisque nous sommes leurs fournisseurs. »



Il interroge également la répartition des efforts financiers : « Est-il normal qu’une agence conserve 100 % de sa commission, et qu’un réseau maintienne une surcommission de 3 %, alors que nous avons assumé les coûts ? »



Emmanuel Foiry, ancien président de Kuoni, rappelle également qu’en France, la distribution détient la trésorerie : « Dans la plupart des pays européens, la facturation et la trésorerie sont directement gérées par le tour-opérateur. Il est donc logique que la distribution ne soit pas exposée : c’est une forme de garantie. Le marché français fonctionne à l’inverse du reste de l’Europe, largement dominé par la distribution . »



Certains distributeurs ont néanmoins contribué financièrement. Patrice Arezina a tenu à saluer ces initiatives : « Je remercie les réseaux qui ont accepté un partage à 50-50, une solution que nous avons proposée et que nous assumons. »



L'un d'eux témoignent : « La priorité c'est la sécurité de nos clients. Dans l'urgence, nous avons participé au coût. »



Malgré des désaccords persistants avec d'autres distributeurs, il maintient sa ligne : « Nous défendrons cette position jusqu’au bout, jusqu’à ce que la loi protège l’ensemble des acteurs. »