Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan

Il y aura deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche",

C'est

une destination à la fois balnéaire et golfique. Et son arrière-pays est magnifique.



Enfin

Tétouan compte des hôtels de grande qualité, par exemple le Royal Mansour Tamuda Bay, le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, The St. Regis La Bahia Blanca Resort - Tamuda Bay