TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan

Deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche


L'ouverture de la ligne directe Paris-Tétouan par Royal Air Maroc s'inscrit dans un mouvement plus large de mise en avant de cette destination au niveau européen. La volonté de faire mieux connaître la "Riviera marocaine" s'inscrit dans la stratégie du pays pour attirer davantage de touristes.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 10:03

Lors de la soirée, de g. à d., Amine El Farissi (RAM), Samira Sitail, ambassadrice du Maroc en France, Jihad Jihad Chakib, directeur pour la France de l'ONTM - Photo : PB
Lors de la soirée, de g. à d., Amine El Farissi (RAM), Samira Sitail, ambassadrice du Maroc en France, Jihad Jihad Chakib, directeur pour la France de l'ONTM - Photo : PB
ôvoyages
A l'occasion du lancement de la desserte directe de Tétouan à partir de Paris par la Royal Air Maroc (RAM), la compagnie et l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont organisé, le 24 mars 2026, à Paris, une soirée de promotion, en présence de Samira Sitail, ambassadrice du Maroc en France.

"Il y aura deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche", a précisé Amine El Farissi, vice-président de Royal Air Maroc, avant d'inviter les agences de voyages présentes à proposer cette destination du nord du Royaume encore peu connue.

Par ailleurs, la RAM a lancé, en France, une campagne de promotion de sa nouvelle ligne.

Les panneaux dispersés dans la salle où se tenait la soirée affichaient l'aller simple Paris-Tétouan à partir de 71€.

Dans la foulée, Jihad Chakib, directeur pour la France de l'Office National Marocain du Tourisme, a vanté les atouts de cette destination - la "Riviera marocaine" - encore peu connue en France.

"C'est, a-t-il souligné, une destination à la fois balnéaire et golfique. Et son arrière-pays est magnifique.

Enfin, a-t-il insisté, Tétouan compte des hôtels de grande qualité, par exemple le Royal Mansour Tamuda Bay, le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, The St. Regis La Bahia Blanca Resort - Tamuda Bay".

Objectif : 30 millions de touristes

Autres articles
L'ouverture de la ligne Paris-Tétouan s'inscrit dans un mouvement plus large. Désormais, Royal Air Maroc reliera aussi Tétouan à Londres-Gatwick, Bruxelles, Barcelone, Madrid et Malaga.

La compagnie nationale marocaine va également renforcer la desserte Tétouan - Casablanca.

Objectif : améliorer la connectivité du Nord du Royaume et soutenir son attractivité touristique et économique.

Cette politique s'inscrit dans la stratégie marocaine de développement de son tourisme. "Notre objectif est d'aller chercher 25, puis 30 millions de touristes. Cela passe par la mise en avant de nouvelles régions", a expliqué Jihad Chakib.

Le SETO à bord du vol inaugural

Le SETO décerne le Prix de la destination partenaire 2025 au Maroc - Photo SETO
Le SETO décerne le Prix de la destination partenaire 2025 au Maroc - Photo SETO
Le vol inaugural Paris-Tétouan qui a lieu aujourd'hui, aura à son bord 150 membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), dont son président Patrice Caradec.

Le SETO a, en effet, choisi Tétouan pour tenir, du 25 au 27 mars, son 16e Forum. Le choix de cette ville est venu prolonger la reconnaissance offerte par le SETO au Maroc. Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating a, en effet, décerné à ce pays son Prix de la destination partenaire de l’Année 2025.

"Le Prix 2025 vient saluer le partenariat constructif bâti entre l’ONMT (Office National Marocain du Tourisme) et les tour-opérateurs français sur cette destination phare du marché : accompagnement stratégique, proximité commerciale, soutien à l’aérien, valorisation du territoire pour renforcer l’attractivité du Maroc en consolidant la valeur de l’offre…", indiquait à cette occasion un communiqué de presse.

Le Maroc inaugurait ce Prix nouvellement créé par le SETO qui sera attribué chaque début d’année et a pour vocation de valoriser la qualité du partenariat noué avec une destination au cours de l’année précédente.

En 2025, le Maroc a accueilli 5 763 404 touristes français, en progression de 11%.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 112 fois

Tags : royal air maroc, seto, tetouan
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Amsterdam et Bruxelles renforcent la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Sud

LATAM Airlines : Amsterdam et Bruxelles renforcent la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Sud
LATAM Airlines Group continue de consolider sa présence sur le marché européen en tant que...
Dernière heure

Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO]

Les Demoiselles à Versailles, une conciergerie haute couture

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - 3 Conseillers voyages H/F - CDI - (Sélestat (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Technicien(ne) groupes pôle clubs F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »
Partez en France

Partez en France

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance
AirMaG

AirMaG

Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan

Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan
Transport

Transport

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias