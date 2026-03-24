Royal Air Maroc lance une desserte directe Paris-Tétouan

Lors de la soirée, de g. à d., Amine El Farissi (RAM), Samira Sitail, ambassadrice du Maroc en France, Jihad Jihad Chakib, directeur pour la France de l'ONTM - Photo : PB
A l'occasion du lancement de la desserte directe de Tétouan à partir de Paris par la Royal Air Maroc (RAM), la compagnie et l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont organisé, le 24 mars 2026, à Paris, une soirée de promotion, en présence de Samira Sitail, ambassadrice du Maroc en France.
"Il y aura deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche", a précisé Amine El Farissi, vice-président de Royal Air Maroc, avant d'inviter les agences de voyages présentes à proposer cette destination du nord du Royaume encore peu connue.
Par ailleurs, la RAM a lancé, en France, une campagne de promotion de sa nouvelle ligne.
Les panneaux dispersés dans la salle où se tenait la soirée affichaient l'aller simple Paris-Tétouan à partir de 71€.
Dans la foulée, Jihad Chakib, directeur pour la France de l'Office National Marocain du Tourisme, a vanté les atouts de cette destination - la "Riviera marocaine" - encore peu connue en France.
"C'est, a-t-il souligné, une destination à la fois balnéaire et golfique. Et son arrière-pays est magnifique.
Enfin, a-t-il insisté, Tétouan compte des hôtels de grande qualité, par exemple le Royal Mansour Tamuda Bay, le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, The St. Regis La Bahia Blanca Resort - Tamuda Bay".
"Il y aura deux fréquences par semaine, le jeudi et le dimanche", a précisé Amine El Farissi, vice-président de Royal Air Maroc, avant d'inviter les agences de voyages présentes à proposer cette destination du nord du Royaume encore peu connue.
Par ailleurs, la RAM a lancé, en France, une campagne de promotion de sa nouvelle ligne.
Les panneaux dispersés dans la salle où se tenait la soirée affichaient l'aller simple Paris-Tétouan à partir de 71€.
Dans la foulée, Jihad Chakib, directeur pour la France de l'Office National Marocain du Tourisme, a vanté les atouts de cette destination - la "Riviera marocaine" - encore peu connue en France.
"C'est, a-t-il souligné, une destination à la fois balnéaire et golfique. Et son arrière-pays est magnifique.
Enfin, a-t-il insisté, Tétouan compte des hôtels de grande qualité, par exemple le Royal Mansour Tamuda Bay, le Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, The St. Regis La Bahia Blanca Resort - Tamuda Bay".
Objectif : 30 millions de touristes
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L'ouverture de la ligne Paris-Tétouan s'inscrit dans un mouvement plus large. Désormais, Royal Air Maroc reliera aussi Tétouan à Londres-Gatwick, Bruxelles, Barcelone, Madrid et Malaga.
La compagnie nationale marocaine va également renforcer la desserte Tétouan - Casablanca.
Objectif : améliorer la connectivité du Nord du Royaume et soutenir son attractivité touristique et économique.
Cette politique s'inscrit dans la stratégie marocaine de développement de son tourisme. "Notre objectif est d'aller chercher 25, puis 30 millions de touristes. Cela passe par la mise en avant de nouvelles régions", a expliqué Jihad Chakib.
La compagnie nationale marocaine va également renforcer la desserte Tétouan - Casablanca.
Objectif : améliorer la connectivité du Nord du Royaume et soutenir son attractivité touristique et économique.
Cette politique s'inscrit dans la stratégie marocaine de développement de son tourisme. "Notre objectif est d'aller chercher 25, puis 30 millions de touristes. Cela passe par la mise en avant de nouvelles régions", a expliqué Jihad Chakib.
Le SETO à bord du vol inaugural
Le SETO décerne le Prix de la destination partenaire 2025 au Maroc - Photo SETO
Le vol inaugural Paris-Tétouan qui a lieu aujourd'hui, aura à son bord 150 membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), dont son président Patrice Caradec.
Le SETO a, en effet, choisi Tétouan pour tenir, du 25 au 27 mars, son 16e Forum. Le choix de cette ville est venu prolonger la reconnaissance offerte par le SETO au Maroc. Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating a, en effet, décerné à ce pays son Prix de la destination partenaire de l’Année 2025.
"Le Prix 2025 vient saluer le partenariat constructif bâti entre l’ONMT (Office National Marocain du Tourisme) et les tour-opérateurs français sur cette destination phare du marché : accompagnement stratégique, proximité commerciale, soutien à l’aérien, valorisation du territoire pour renforcer l’attractivité du Maroc en consolidant la valeur de l’offre…", indiquait à cette occasion un communiqué de presse.
Le Maroc inaugurait ce Prix nouvellement créé par le SETO qui sera attribué chaque début d’année et a pour vocation de valoriser la qualité du partenariat noué avec une destination au cours de l’année précédente.
En 2025, le Maroc a accueilli 5 763 404 touristes français, en progression de 11%.
Le SETO a, en effet, choisi Tétouan pour tenir, du 25 au 27 mars, son 16e Forum. Le choix de cette ville est venu prolonger la reconnaissance offerte par le SETO au Maroc. Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating a, en effet, décerné à ce pays son Prix de la destination partenaire de l’Année 2025.
"Le Prix 2025 vient saluer le partenariat constructif bâti entre l’ONMT (Office National Marocain du Tourisme) et les tour-opérateurs français sur cette destination phare du marché : accompagnement stratégique, proximité commerciale, soutien à l’aérien, valorisation du territoire pour renforcer l’attractivité du Maroc en consolidant la valeur de l’offre…", indiquait à cette occasion un communiqué de presse.
Le Maroc inaugurait ce Prix nouvellement créé par le SETO qui sera attribué chaque début d’année et a pour vocation de valoriser la qualité du partenariat noué avec une destination au cours de l’année précédente.
En 2025, le Maroc a accueilli 5 763 404 touristes français, en progression de 11%.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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