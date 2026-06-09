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La Croatie continue sa montée en gamme

Désormais, la Croatie se présente comme "une destination méditerranéenne à visiter toute l'année"


Les cinq premiers mois de 2026 laissent augurer une bonne année pour le tourisme croate, a confirmé à Paris, Slađana Mićić, nouvelle directrice du tourisme croate à Paris, avant d'annoncer plusieurs nouveautés hôtelières haut de gamme.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 13:04

Slađana Mićić, nouvelle directrice du tourisme croate à Paris - Photo PB
Slađana Mićić, nouvelle directrice du tourisme croate à Paris - Photo PB
Dream Yacht
Baptême du feu, mardi, à Paris, pour Slađana Mićić.

La nouvelle directrice de l'Office du tourisme croate à Paris a donné sa première conférence de presse, partie en français, partie en anglais, confirmant que les cinq premiers mois de 2026 laissent augurer une bonne année pour le tourisme croate.

A lire aussi : Pour le tourisme croate, 2026 se présente bien

Ce constat s'applique également aux visiteurs français. Après une année 2025 décevante (la faillite de Travel Europe/Visit Europ avait fait baisser le marché français), la tendance est également favorable pour les voyageurs français, au premier semestre 2026.

Entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, la Croatie a enregistré plus de 100 000 arrivées et près de 315 000 nuitées de visiteurs français. Pour les Français, le nautisme est un secteur porteur avec, pendant la même période, près de 20 000 nuitées, soit + 135 % comparé à la même période de 2025.

Quelques villes ont tout particulièrement attiré la clientèle française, avec des nuitées en hausse de 71 % Seget, de 23 % à Trogir (deux villes situées dans le comté de Split-Dalmatie), de 7 % dans la région de Dubrovnik et enfin de 3 % à Zadar, une ville historique de la côte dalmate.

Croatie : des nouveautés hôtelières haut de gamme

C'est à Rovinj, la "Venise croate" , qu'est installé le cinq étoiles Monte Mulini Photo : Paula Boyer
C'est à Rovinj, la "Venise croate" , qu'est installé le cinq étoiles Monte Mulini Photo : Paula Boyer
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Slađana Mićić a, par ailleurs, confirmé la nouvelle stratégie du tourisme croate. Elle consiste à présenter la Croatie comme "une destination méditerranéenne à visiter toute l'année".

Pour attirer les touristes en dehors de la haute saison estivale, la Croatie mise sur l'automne, saison propice à de belles découvertes gastronomiques, en particulier dans le Kvarner et dans toutes les zones productrices de vin et d'huile d'olive.

Et aussi le marché de Noël de Zagreb, déjà élu à trois reprises, "meilleur marché de Noël d’Europe".

Par ailleurs, tout en mettant en avant le label "Local Host" (il distingue les hébergements chez l'habitant assurant une découverte très authentique du pays) et en présentant comme "une destination engagée et durable" (en témoigne l'arrivée d'un treizième Parc naturel, celui des Monts de Zagorje), la Croatie continue d'insister sur la montée en gamme de son offre touristique.

En témoignent ses nouveautés hôtelières. Au printemps 2026, après rénovation, l' Aminess Younique Korčula Heritage Hotel a rouvert au coeur de la vieille ville de Korčula, sur l'île éponyme.

Installé dans un bâtiment Belle Epoque de 1912, ce cinq étoiles de 11 élégantes chambres de style Art Deco a été le premier hôtel de cette ville. Epicentre de la vie mondaine pendant plus d'un siècle, son café a souvent accueilli des personnalités comme Wallis Simpson, Jackie Kennedy et Sophia Loren.

Autre nouveauté : l'Opatija Marriott Resort & Spa. Ce cinq étoiles de 182 chambres et suites, auxquelles s'ajoutent 6 villas avec piscine privée est installé à proximité de la station balnéaire historique d'Opatija. Il compte aussi trois restaurants et cinq salles de réunions (jusqu'à 500 personnes).

Troisième nouveauté, l'Hôtel Monte Mulini, du groupe Maistra. Basé à Rovinj en Istrie, ce 5 étoiles membre du réseau Leading Hotels of the World a dévoilé son nouveau look à l'issue d'une rénovation complète. Il propose 97 chambres et 15 suites et est adults only.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : croatie
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