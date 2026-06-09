La Croatie continue sa montée en gamme

Désormais, la Croatie se présente comme "une destination méditerranéenne à visiter toute l'année"

Les cinq premiers mois de 2026 laissent augurer une bonne année pour le tourisme croate, a confirmé à Paris, Slađana Mićić, nouvelle directrice du tourisme croate à Paris, avant d'annoncer plusieurs nouveautés hôtelières haut de gamme.



Rédigé par PAULA BOYER le Mardi 9 Juin 2026 à 13:04

Lu 178 fois