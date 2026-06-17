John Malkovich, nouvel ambassadeur du tourisme croate

John Malkovich devient l'ambassadeur d'une nouvelle campagne touristique pour la Croatie - Depositphotos.com, Denis Makarenko
La culture et la diplomatie s'unissent pour valoriser le patrimoine national croate.
Acteur de renommée mondiale, nommé à deux reprises aux oscars et lauréat d'un Emmy Award, John Malkovich prête ces jours-ci son image à la nouvelle campagne touristique de la Croatie, « CROATIA - I hear it’s beautiful ».
Récemment naturalisé croate, le comédien entretient un lien personnel de longue date avec le pays, qu'il a fréquemment parcouru à titre privé et professionnel. Pour sceller cet ancrage, un passeport croate lui a d'ailleurs été symboliquement remis au début du mois de mai, lors de la première officielle du spot publicitaire.
La conception créative a été confiée à Pete Radovich, producteur de télévision d’origine croate fort de quarante-cinq Emmy Awards à son actif.
Cette campagne marque la quatrième collaboration entre les deux hommes, un binôme déjà récompensé par le passé par cinq Emmy Awards, cinq Cannes Lions et huit Clio Awards.
A lire aussi : La Croatie continue sa montée en gamme
Acteur de renommée mondiale, nommé à deux reprises aux oscars et lauréat d'un Emmy Award, John Malkovich prête ces jours-ci son image à la nouvelle campagne touristique de la Croatie, « CROATIA - I hear it’s beautiful ».
Récemment naturalisé croate, le comédien entretient un lien personnel de longue date avec le pays, qu'il a fréquemment parcouru à titre privé et professionnel. Pour sceller cet ancrage, un passeport croate lui a d'ailleurs été symboliquement remis au début du mois de mai, lors de la première officielle du spot publicitaire.
La conception créative a été confiée à Pete Radovich, producteur de télévision d’origine croate fort de quarante-cinq Emmy Awards à son actif.
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Une traversée visuelle entre sites classés et trésors secrets
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La nouvelle vidéo a été dévoilée lors de l'événement « CROATIA IN THE GAME », organisé à l’hôtel AKA d’Alexandria, le camp de base américain de l’équipe nationale de football de Croatie, en présence du sélectionneur Zlatko Dalić et des joueurs de l'équipe nationale.
Le territoire croate s'y dévoile sous un jour intime et majestueux. Le film promotionnel a été capturé sur plusieurs sites emblématiques tout en mettant en lumière des destinations plus confidentielles de l'archipel et de l'arrière-pays.
Le spectateur voyage ainsi de la Slavonie rurale jusqu'aux célèbres remparts de Dubrovnik, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans oublier les nombreuses îles qui jalonnent la mer Adriatique.
Cette diversité géographique sert le positionnement stratégique de l'office National Croate du Tourisme, qui souhaite mettre en avant l'essence profonde de son territoire. Au-delà des paysages de carte postale, la campagne insiste sur des valeurs de convivialité, d'hospitalité et d'authenticité dans les échanges.
Cette signature culturelle forte est pensée pour séduire les voyageurs internationaux en quête d'expériences sincères et d'immersion locale préservée.
Le territoire croate s'y dévoile sous un jour intime et majestueux. Le film promotionnel a été capturé sur plusieurs sites emblématiques tout en mettant en lumière des destinations plus confidentielles de l'archipel et de l'arrière-pays.
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Cette diversité géographique sert le positionnement stratégique de l'office National Croate du Tourisme, qui souhaite mettre en avant l'essence profonde de son territoire. Au-delà des paysages de carte postale, la campagne insiste sur des valeurs de convivialité, d'hospitalité et d'authenticité dans les échanges.
Cette signature culturelle forte est pensée pour séduire les voyageurs internationaux en quête d'expériences sincères et d'immersion locale préservée.