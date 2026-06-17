John Malkovich, nouvel ambassadeur du tourisme croate

La nouvelle vidéo a été dévoilée lors de l'événement « CROATIA IN THE GAME », organisé à l’hôtel AKA d’Alexandria, le camp de base américain de l’équipe nationale de football de Croatie, en présence du sélectionneur Zlatko Dalić et des joueurs de l'équipe nationale.



Le territoire croate s'y dévoile sous un jour intime et majestueux. Le film promotionnel a été capturé sur plusieurs sites emblématiques tout en mettant en lumière des destinations plus confidentielles de l'archipel et de l'arrière-pays.



Le spectateur voyage ainsi de la Slavonie rurale jusqu'aux célèbres remparts de Dubrovnik, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans oublier les nombreuses îles qui jalonnent la mer Adriatique.



Cette diversité géographique sert le positionnement stratégique de l'office National Croate du Tourisme, qui souhaite mettre en avant l'essence profonde de son territoire. Au-delà des paysages de carte postale, la campagne insiste sur des valeurs de convivialité, d'hospitalité et d'authenticité dans les échanges.



Cette signature culturelle forte est pensée pour séduire les voyageurs internationaux en quête d'expériences sincères et d'immersion locale préservée.