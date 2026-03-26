Dubrovnik régule l’accès automobile autour de sa vieille ville

Deux cas de figure sont prévus

Les visiteurs souhaitant accéder à cette zone devront anticiper leur séjour en réservant leur hébergement et leur stationnement.- si l’hébergement inclut une place de parking, l’hôte doit enregistrer à l’avance la plaque d’immatriculation du véhicule ;- en l’absence de stationnement inclus ou de réservation d’hébergement, les visiteurs devront réserver une place via le système prépayé de la ville ou via l’application officielle, donnant accès aux parkings situés notamment à Pile et sous le téléphérique de Dubrovnik.Ce dispositif vise àdans les zones les plus fréquentées.La limitation du trafic doit permettre d’tout en offrant une expérience plus fluide aux visiteurs.La ville entend ainsi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.