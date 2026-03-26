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Dubrovnik régule l’accès automobile autour de sa vieille ville

Un nouveau dispositif de circulation pour limiter le trafic et favoriser un tourisme plus durable


La ville de Dubrovnik mettra en place, du 1er avril au 31 octobre 2026, un nouveau système de régulation de la circulation dans et autour de son centre historique classé à l’UNESCO. Ce dispositif vise à limiter l’accès des véhicules dans un périmètre élargi afin de préserver le patrimoine et d’améliorer la gestion des flux touristiques.


Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 17:32

Cette régulation s’appliquera du 1er avril au 31 octobre 2026 - DepositPhotos.com, Xantana
Cette régulation s’appliquera du 1er avril au 31 octobre 2026 - DepositPhotos.com, Xantana
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Dubrovnik introduit un nouveau système limitant la circulation automobile dans un périmètre élargi autour de la vieille ville, incluant notamment les zones de Pile à Boninovo ainsi que la rue Zagrebačka reliant Ilijina Glavica à Viktorija.

Cette régulation s’appliquera du 1er avril au 31 octobre 2026, ainsi que lors des périodes de forte affluence.

L’accès à cette zone sera désormais conditionné à une réservation préalable, afin de mieux encadrer le trafic et fluidifier les déplacements aux abords du centre historique.

Réservation obligatoire pour accéder et stationner

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Les visiteurs souhaitant accéder à cette zone devront anticiper leur séjour en réservant leur hébergement et leur stationnement.

Deux cas de figure sont prévus :

- si l’hébergement inclut une place de parking, l’hôte doit enregistrer à l’avance la plaque d’immatriculation du véhicule ;

- en l’absence de stationnement inclus ou de réservation d’hébergement, les visiteurs devront réserver une place via le système prépayé de la ville ou via l’application officielle, donnant accès aux parkings situés notamment à Pile et sous le téléphérique de Dubrovnik.

Ce dispositif vise à simplifier l’accès tout en limitant les flux de véhicules dans les zones les plus fréquentées.

La limitation du trafic doit permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants tout en offrant une expérience plus fluide aux visiteurs.

La ville entend ainsi préserver son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

A lire aussi : La Croatie attire de plus en plus de français en 2024

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Tags : croatie, dubrovnik
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