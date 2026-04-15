Office National Croate de Tourisme : Daniela Mihalic Durica quitte la direction du bureau parisien

Daniela Mihalic Durica au centre quitte ses fonctions à la direction de l'Office National Croate de Tourisme avec à gauche Téa Dzigumovic et à droite Léna Bigonville - Photo LinkedIn
Après plus de onze années consacrées à la promotion de la Croatie sur le marché français, Daniela Mihalic Durica annonce son départ de la direction du bureau parisien de l’Office National Croate de Tourisme.
Dans un message adressé aux professionnels du secteur, elle exprime « gratitude et fierté » pour un parcours marqué par « des projets inspirants, des collaborations riches et, surtout, de belles rencontres humaines ».
Elle souligne le rôle déterminant des acteurs du tourisme dans une réussite qu’elle qualifie de collective.
Dans un message adressé aux professionnels du secteur, elle exprime « gratitude et fierté » pour un parcours marqué par « des projets inspirants, des collaborations riches et, surtout, de belles rencontres humaines ».
Elle souligne le rôle déterminant des acteurs du tourisme dans une réussite qu’elle qualifie de collective.
Daniela Mihalic Durica compte développer de futurs projets dans le tourisme !
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Durant son mandat, la destination Croatie a consolidé sa position sur le marché français. « Ensemble, nous avons renforcé la visibilité de la Croatie en France et contribué à en faire une destination incontournable », rappelle-t-elle, évoquant des résultats significatifs avec « en moyenne plus de 600 000 arrivées et plus de 2 millions de nuitées de visiteurs français chaque année ».
Dans une publication sur LinkedIn, elle revient également sur la dimension humaine de cette expérience, évoquant « des collaborations enrichissantes » et des « rencontres marquantes ». Elle adresse des remerciements particuliers à ses collaboratrices, saluant « leur soutien, leur professionnalisme et leur précieuse amitié ».
Daniela Mihalic Durica indique souhaiter poursuivre ses activités dans le secteur touristique, avec la perspective de « retrouver » ses interlocuteurs professionnels dans de futurs projets, notamment à Paris.
Dans une publication sur LinkedIn, elle revient également sur la dimension humaine de cette expérience, évoquant « des collaborations enrichissantes » et des « rencontres marquantes ». Elle adresse des remerciements particuliers à ses collaboratrices, saluant « leur soutien, leur professionnalisme et leur précieuse amitié ».
Daniela Mihalic Durica indique souhaiter poursuivre ses activités dans le secteur touristique, avec la perspective de « retrouver » ses interlocuteurs professionnels dans de futurs projets, notamment à Paris.