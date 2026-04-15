Office National Croate de Tourisme : Daniela Mihalic Durica quitte la direction du bureau parisien

Durant son mandat, la destination Croatie a consolidé sa position sur le marché français. « Ensemble, nous avons renforcé la visibilité de la Croatie en France et contribué à en faire une destination incontournable », rappelle-t-elle, évoquant des résultats significatifs avec « en moyenne plus de 600 000 arrivées et plus de 2 millions de nuitées de visiteurs français chaque année ».



Dans une publication sur LinkedIn, elle revient également sur la dimension humaine de cette expérience, évoquant « des collaborations enrichissantes » et des « rencontres marquantes ». Elle adresse des remerciements particuliers à ses collaboratrices, saluant « leur soutien, leur professionnalisme et leur précieuse amitié ».



Daniela Mihalic Durica indique souhaiter poursuivre ses activités dans le secteur touristique, avec la perspective de « retrouver » ses interlocuteurs professionnels dans de futurs projets, notamment à Paris.