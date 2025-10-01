Convention : les EDV Grand Est veulent "réenchanter l'expérience client"

Près de 60 participants à la convention organisée en Istrie

Les Entreprises du Voyage Grand Est se réuniront du 4 au 7 octobre en Istrie (Croatie), autour du thème « Réenchanter l’expérience client et créer de la valeur au-delà du prix ».



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 2 Octobre 2025

