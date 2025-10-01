Convention : les EDV Grand Est veulent "réenchanter l'expérience client"

Convention EDV Grand Est : Réenchanter l’expérience client & Créer de la valeur au-delà du prix - depositphotos.com Auteur brickrena
La prochaine convention des Entreprises du Voyage Grand Est se déroulera du 4 au 7 octobre 2025 en Istrie, en Croatie.
Elle réunira près de 60 participants. Après avoir consacré l’édition 2024 à l’intelligence artificielle, les organisateurs souhaitent approfondir cette thématique et l’inscrire dans une réflexion plus large sur la relation client.
Parmi les temps forts, l'ouverture officielle de la convention qui aura lieu samedi 4 octobre et le traditionnel workshop "inversé" des partenaires.
Animées par Marie Allantaz, consultante spécialiste du tourisme et du voyages d'affaires et Nicolas François, qui pilote le pôle Digital & Commercialisation de l’agence régionale du tourisme Grand Est, les tables rondes permettront d’aborder les enjeux de différenciation dans un marché où la compétitivité ne peut plus se limiter aux tarifs.
Thématique de la convention EDV Grand Est : réenchanter l’expérience client
Plusieurs grands axes sont annoncés : « Du prix à l’expérience », « Mieux travailler ensemble » et des ateliers pratiques sur l’intelligence artificielle.
Au programme également : les interventions de l’APST et de Boris Reibenberg d'Xplorassur sur la cybersécurité.
Quant aux visites, les participants pourront découvrir ou re-découvrir : Pula, Porec, et le village de Paladini.
Les Entreprises du Voyage Grand Est sont présidées par Michelle Kunegel, Présidente de LK Tours.
