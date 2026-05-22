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Slađana Mićić : "Pour le tourisme croate, 2026 se présente bien mais..."

Rencontre avec Slađana Mićić, la nouvelle directrice de l'Office du tourisme croate à Paris


Destination stable et sûre au sein de l'Europe méditerranéenne, la Croatie devrait tirer son épingle du jeu en 2026, malgré un contexte international complexe. Tour d'horizon avec Slađana Mićić, la nouvelle directrice de l'Office du tourisme croate à Paris qui a donné sa première interview à TourMaG.


Rédigé par le Mardi 26 Mai 2026 à 07:39

Slađana Mićić, nouvelle directrice du tourisme croate à Paris © Office National du Tourisme Croate
Slađana Mićić, nouvelle directrice du tourisme croate à Paris © Office National du Tourisme Croate
Martinique
TourMaG - Vous venez d'être nommée directrice de l'Office du tourisme croate à Paris. Tout d'abord, pourriez-vous présenter ?

Slađana Mićić : Après des études en économie et gestion des affaires à l'université de Zagreb, j'ai intégré le secteur privé.

Pendant quinze ans, j'ai travaillé pour des groupes internationaux de premier plan, notamment Henkel (produits d'entretien. NDLR), JYSK (articles pour la maison. NDLR) et Mondelēz International (un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire, NDLR).

Au sein de ces grandes marques internationales, j'ai acquis une expérience du développement des marques, des stratégies de gestion commerciale et du marketing commercial.

Je serai définitivement installée à Paris début juin. Et, je compte bien mettre à profit le savoir-faire acquis pour renforcer la visibilité et le positionnement de la Croatie sur le marché français.

"Par chance, la Croatie est un pays stable et sûr"

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TourMaG - Comment se présente la saison touristique estivale 2026 en Croatie ?

Slađana Mićić : Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de ce qui se passe sur la scène internationale, qu'il s'agisse de la situation géopolitique complexe ou des pressions inflationnistes. En effet, la situation actuelle nourrit un climat d'incertitude susceptible de favoriser les réservations de dernière minute.

Cependant, pour le tourisme croate, l'année a plutôt bien démarré.

Sur la période de janvier à mi-mai 2026, la Croatie a enregistré 3,6 millions d’arrivées et 10,7 millions de nuitées, soit une hausse de 3,2% des arrivées et de 1,9% des nuitées par rapport à l’an dernier.

L’Adriatique concentre 9 millions de nuitées (+2 %), tandis que la Croatie continentale affiche une progression de 2,7 %. »

Après une année 2025 décevante (la faillite de Travel Europe/Visit Europ avait fait baisser le marché français, NDLR), la tendance est également favorable pour les voyageurs français, au premier semestre 2026.

Globalement, nous espérons donc faire mieux qu'en 2025 mais ... à suivre.

Par chance, la Croatie est un pays stable et sûr, qui bénéficie d'une bonne desserte aérienne, en particulier depuis de nombreuses villes françaises. En outre, son offre touristique est attractive, non seulement l'été, mais également au printemps et en automne.

Une contribution importante au PIB

TourMaG - Pouvez-vous nous rappeler vos chiffres 2025 ?

Slađana Mićić : En 2025, la Croatie a enregistré 21, 8 millions d'arrivées de touristes internationaux et 110 millions de nuitées.

Par rapport à 2024, ces arrivées étaient en hausse de 2,2 % et les nuitées de 1,2 %.

L'an dernier, le tourisme a contribué directement à 11,3 % du PIB et à environ 20 % si l'on inclut les transports, le commerce et d’autres services associés à la consommation touristique.

Par ailleurs, le tourisme et l’hôtellerie-restauration ont représenté environ 5 à 7 % des emplois en Croatie, avec une hausse pendant la haute saison grâce aux emplois saisonniers.

Cap sur la durabilité, l'authenticité et les ailes de saison

La gastronomie, un des atouts maître de la Croatie © Samot/ Deposit photos
La gastronomie, un des atouts maître de la Croatie © Samot/ Deposit photos
TourMag - Quoi de neuf cette année dans votre offre touristique ?

Slađana Mićić : Nous avons de nouveaux hôtels de qualité et de nouvelles marinas. Par ailleurs, nous continuerons à favoriser un tourisme plus durable et davantage haut de gamme, toujours en mettant l'accent sur la culture, la gastronomie, la nature, le bien-être, le nautisme.

À travers cette stratégie, nous souhaitons aussi encourager un tourisme mieux réparti sur l'ensemble de l’année. Nous observons d'ailleurs un intérêt croissant pour les expériences authentiques, la gastronomie, le bien-être, la nature et les voyages hors saison.

Nous portons également une attention particulière à la promotion de l’hébergement chez l’habitant qui séduit de plus en plus les voyageurs, grâce au label "local host" (hôte local) lancé par le Ministère croate du Tourisme et des Sports en collaboration avec l’Office National Croate de Tourisme.

Attribué selon des critères précis, ce label officiel distingue les hébergements chez l’habitant offrant une expérience authentique, un accueil de qualité, un engagement durable.

Nouveauté : une desserte Nantes-Split jusqu'en octobre

La place de la cathédrale d'Osijek, capitale de la Slavonie, une région que l'Office du tourisme croate feut mieux faire connaître © xbrchx/deposit photos
La place de la cathédrale d'Osijek, capitale de la Slavonie, une région que l'Office du tourisme croate feut mieux faire connaître © xbrchx/deposit photos
TourMaG - De nouvelles dessertes au départ (et vers) la France sont-elles prévues ?

Slađana Mićić : Notre compagnie nationale, Croatia Airlines, assure la desserte Nantes-Split jusqu'au 9 octobre, à raison de 2 vols par semaine (mardi et vendredi).

TourMag - Cette desserte s'arrête début octobre, comme beaucoup d'autres entre la France et la Croatie, ce qui ne sert pas précisément votre stratégie visant à mieux répartir les flux touristiques tout au long de l'année...

Slađana Mićić : Deux vols quotidiens directs sont assurés toute l'année entre Paris et Zagreb, Croatia Airlines, notre compagnie nationale, travaillant, à cet effet, en "codeshare" avec Air France.

Notre objectif est de renforcer la connectivité aérienne entre la France et la Croatie tout au long de l’année, notamment grâce à ces vols directs vers Zagreb. Cela nous permet de promouvoir les régions continentales moins connues comme la Slavonie, le Zagorje ou les environs de Zagreb.

Une promotion tous azimuts

TourMag - Comment -et par quels canaux- comptez-vous assurer la promotion du tourisme croate auprès des professionnels français ?

Slađana Mićić : Cette année encore, nous comptons renforcer notre coopération avec les compagnies aériennes, les voyagistes, les agences de voyage , notamment pour inciter aux réservations anticipées. A destination des journalistes, une conférence de presse est prévue le 9 juin.

Le 11 juin, une rencontre B2B en présentiel est organisée avec le Groupe Sainte Claire afin de présenter aux professionnels du tourisme la diversité de l’offre touristique croate, avec un accent particulier sur les destinations continentales, les expériences authentiques, l’œnogastronomie, le tourisme actif et les voyages hors saison. Une trentaine d’agences sont attendues.

Par ailleurs, la Croatie participera du 25 au 28 juin, à Montpellier, au festival outdoor B2C "What A Trip !" qui met en avant l’aventure et le tourisme actif.

Le 24 juillet, le parc d'attractions Europa-Park, situé près de Strasbourg, accueillera un événement B2B dédié à la promotion de l’offre touristique croate en collaboration avec l’Office de Tourisme de Croatie en Allemagne.

Le 14 septembre, nous participerons à la rencontre PURE Meetings & Events au Pavillon Dauphine.

D'autres événements sont également prévus avec les professionnels du tourisme (TO, Agences de voyage, OTA), avec la presse et les créateurs de contenus. Sont également prévues, comme d'habitude, en collaboration avec des compagnies aériennes (Air France, Volotea, Transavia) et des TO (Karavel, Top of Travel, Voyamar et -pour la première fois- Ôvoyages), des opérations de promotion combinées, notamment des campagnes numériques et des campagnes d'affichage.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : croatie
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