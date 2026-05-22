Slađana Mićić : "Pour le tourisme croate, 2026 se présente bien mais..."

TourMag - Comment -et par quels canaux- comptez-vous assurer la promotion du tourisme croate auprès des professionnels français ?



Slađana Mićić : Cette année encore, nous comptons renforcer notre coopération avec les compagnies aériennes, les voyagistes, les agences de voyage , notamment pour inciter aux réservations anticipées. A destination des journalistes, une conférence de presse est prévue le 9 juin.



Le 11 juin, une rencontre B2B en présentiel est organisée avec le Groupe Sainte Claire afin de présenter aux professionnels du tourisme la diversité de l’offre touristique croate, avec un accent particulier sur les destinations continentales, les expériences authentiques, l’œnogastronomie, le tourisme actif et les voyages hors saison. Une trentaine d’agences sont attendues.



Par ailleurs, la Croatie participera du 25 au 28 juin, à Montpellier, au festival outdoor B2C "What A Trip !" qui met en avant l’aventure et le tourisme actif.



Le 24 juillet, le parc d'attractions Europa-Park, situé près de Strasbourg, accueillera un événement B2B dédié à la promotion de l’offre touristique croate en collaboration avec l’Office de Tourisme de Croatie en Allemagne.



Le 14 septembre, nous participerons à la rencontre PURE Meetings & Events au Pavillon Dauphine.



D'autres événements sont également prévus avec les professionnels du tourisme (TO, Agences de voyage, OTA), avec la presse et les créateurs de contenus. Sont également prévues, comme d'habitude, en collaboration avec des compagnies aériennes (Air France, Volotea, Transavia) et des TO (Karavel, Top of Travel, Voyamar et -pour la première fois- Ôvoyages), des opérations de promotion combinées, notamment des campagnes numériques et des campagnes d'affichage.