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Slađana Mićić, nouvelle directrice de l’Office National Croate de Tourisme en France

Elle succède à Daniela Mihalic Durica


Slađana Mićić prend la tête de l’Office National Croate de Tourisme en France, à compter de ce mois d'avril 2026. Elle succède ainsi à Daniela Mihalic Durica.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 10:42

Slađana Mićić est la nouvelle directrice France de l’Office National Croate de Tourisme - Photo : ONCT
Slađana Mićić est la nouvelle directrice France de l’Office National Croate de Tourisme - Photo : ONCT
CroisiEurope
Une dizaine de jours après l'annonce du départ de Daniela Mihalic Durica, l’Office National Croate de Tourisme dévoile le nom de la nouvelle directrice de sa représentation en France.

Il s'agit de Slađana Mićić, qui prend ses fonctions à compter de ce mois d’avril 2026.

Elle a pour mission de "renforcer la visibilité et l’attractivité de la destination Croatie sur le marché français", selon un communiqué, "en s’appuyant sur des partenariats solides avec les professionnels du secteur, les médias et les acteurs institutionnels".

Forte d’une solide expérience internationale en gestion de marque, en développement stratégique et en engagement des publics, "elle met en œuvre une approche moderne, fondée sur l’analyse des données, afin de renforcer la visibilité et le positionnement de la Croatie sur le marché français", selon l'ONTC.


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Tags : croatie, sladana micic
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