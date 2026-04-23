Slađana Mićić, nouvelle directrice de l’Office National Croate de Tourisme en France

renforcer la visibilité et l’attractivité de la destination

sur le marché français

en s’appuyant sur des partenariats solides avec les professionnels du secteur, les médias et les acteurs institutionnels

elle met en œuvre une approche moderne, fondée sur l’analyse des données, afin de renforcer la visibilité et le positionnement de la Croatie sur le marché français