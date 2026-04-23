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PortAventura World : un Hard Rock Cafe va ouvrir ses portes !

Un établissement accessible sans billet, intégré à l’entrée du resort


PortAventura World annonce l’ouverture prochaine d’un Hard Rock Cafe en partenariat avec Hard Rock International. Situé aux abords du resort, le site doit ouvrir ses portes à l’été 2026.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 17:59

PortAventura World : un Hard Rock Cafe va ouvrir ses portes !
CroisiEurope
PortAventura World annonce l’ouverture prochaine d’un Hard Rock Cafe en partenariat avec Hard Rock International.

Ce futur Hard Rock Cafe sera le premier de l’enseigne à s’implanter au sein d’un resort thématique en Europe. Il viendra s’ajouter à l’offre existante de PortAventura Park, qui comprend trois parcs à thème et dix hôtels.

Conçu pour accueillir environ 430 personnes, l’établissement fonctionnera toute l’année avec un service de restauration midi et soir. Il proposera également une programmation de concerts live et restera accessible sans billet d’entrée aux parcs, élargissant ainsi son public au-delà des seuls visiteurs du resort.

Le site combinera restauration, retail et accueil d’événements

Le restaurant reprendra les fondamentaux de l’enseigne avec une carte centrée sur les classiques internationaux, complétée par des options végétariennes.

L’expérience sera renforcée par une scénographie basée sur des objets liés à l’histoire de la musique.

Un espace Rock Shop proposera des produits dérivés, dont une collection développée en lien avec PortAventura World. Le site a également été pensé pour accueillir des événements, qu’ils soient privés ou professionnels.

A lire aussi: PortAventura World : quelles ambitions pour le parc d'attractions catalan ?

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