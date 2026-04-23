Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise

Deuxième défi : mettre en contact l’offre et la demande, à savoir les cédants et repreneurs potentiels, alors que la grande majorité des opportunités de reprise n’est pas annoncée publiquement.



« La transmission, c’est une histoire de rencontre » rappelle Serge Papin. Le ministre veut initier « le Tinder de la reprise », en modernisant la Bourse de la Transmission de Bpi France pour en faire une application de rencontre de référence.



Cela passe par un renforcement de la visibilité de l’outil et son développement en permettant aux organisations professionnelles et experts-comptables d’y diffuser des annonces pour le compte de leurs membres et clients.



Et parce que la rencontre ne doit pas être que numérique, Serge Papin annonce une mobilisation des CCI et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, pour que chaque département organise au moins un événement de rencontre cédants-repreneurs par trimestre, avec l’objectif de sensibiliser 25 000 dirigeants par an.

