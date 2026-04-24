easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

EasyJet annonce l’ouverture de neuf nouvelles lignes au départ de la France pour la saison hiver 2026.
La compagnie déploie ces nouvelles dessertes depuis Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice et Paris-CDG. Depuis Bordeaux, les passagers pourront rejoindre Agadir, Malaga et Gran Canaria, cette dernière étant proposée en exclusivité. Depuis Nantes, easyJet lancera des vols vers Essaouira et Bruxelles, deux lignes également exclusives.
Au départ de Lyon, une liaison vers Nice sera opérée, tandis que Nice sera reliée à Lyon et au Caire, une destination inédite pour la compagnie depuis cette base. Depuis Paris-CDG, easyJet proposera également des vols vers Le Caire ainsi que vers Southampton, au Royaume-Uni.
La compagnie déploie ces nouvelles dessertes depuis Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice et Paris-CDG. Depuis Bordeaux, les passagers pourront rejoindre Agadir, Malaga et Gran Canaria, cette dernière étant proposée en exclusivité. Depuis Nantes, easyJet lancera des vols vers Essaouira et Bruxelles, deux lignes également exclusives.
Au départ de Lyon, une liaison vers Nice sera opérée, tandis que Nice sera reliée à Lyon et au Caire, une destination inédite pour la compagnie depuis cette base. Depuis Paris-CDG, easyJet proposera également des vols vers Le Caire ainsi que vers Southampton, au Royaume-Uni.
easyjet : les mises en service sont prévues entre septembre et fin octobre
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Les nouvelles routes seront opérées à raison de deux fréquences par semaine pour la plupart des destinations, avec des lancements échelonnés entre le 2 septembre et le 28 octobre 2026.
Les prix d’appel annoncés démarrent à 40 euros pour certaines liaisons européennes comme Malaga, Bruxelles ou Nice, et atteignent 85 euros pour les vols vers Le Caire au départ de Paris-CDG.
A lire aussi : Reginald Otten (easyJet) : "l'objectif n'est pas de devenir un tour-opérateur"
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