logo AirMaG  
Recherche avancée

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

Bordeaux, Nantes, Nice, Lyon et Paris-CDG concernés par ces nouvelles dessertes


EasyJet annonce l’ouverture de neuf nouvelles lignes au départ de la France pour la saison hiver 2026. Ces nouvelles liaisons, dont plusieurs en exclusivité, seront progressivement lancées entre septembre et fin octobre et viennent renforcer le réseau de la compagnie sur cinq bases françaises.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 14:35

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026
CroisiEurope
EasyJet annonce l’ouverture de neuf nouvelles lignes au départ de la France pour la saison hiver 2026.

La compagnie déploie ces nouvelles dessertes depuis Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice et Paris-CDG. Depuis Bordeaux, les passagers pourront rejoindre Agadir, Malaga et Gran Canaria, cette dernière étant proposée en exclusivité. Depuis Nantes, easyJet lancera des vols vers Essaouira et Bruxelles, deux lignes également exclusives.

Au départ de Lyon, une liaison vers Nice sera opérée, tandis que Nice sera reliée à Lyon et au Caire, une destination inédite pour la compagnie depuis cette base. Depuis Paris-CDG, easyJet proposera également des vols vers Le Caire ainsi que vers Southampton, au Royaume-Uni.

easyjet : les mises en service sont prévues entre septembre et fin octobre

Autres articles
Les nouvelles routes seront opérées à raison de deux fréquences par semaine pour la plupart des destinations, avec des lancements échelonnés entre le 2 septembre et le 28 octobre 2026.

Les prix d’appel annoncés démarrent à 40 euros pour certaines liaisons européennes comme Malaga, Bruxelles ou Nice, et atteignent 85 euros pour les vols vers Le Caire au départ de Paris-CDG.

A lire aussi : Reginald Otten (easyJet) : "l'objectif n'est pas de devenir un tour-opérateur"

Lu 212 fois

Tags : easyjet
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
LATAM Airlines Group consolide sa position de référence de l'aviation internationale en...
Dernière heure

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Slađana Mićić, nouvelle directrice de l’Office National Croate de Tourisme en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Bellaing (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAMAR/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Gestionnaire Transport Tourisme H/F - CDI - (Lyon 9e (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs

Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs
Production

Production

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali
AirMaG

AirMaG

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

SNCF Connect &amp; Tech lance une application sur ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias