easyJet commande des sièges ultralégers !

easyJet a annoncé la commande de sièges économiques Kestrel conçus par Mirus Aircraft Seating, destinés à équiper ses futurs appareils Airbus A320neo et Airbus A321neo.
Ces nouveaux sièges, qui seront installés sur les avions livrés à partir de 2028 dans le cadre d’une commande de 237 appareils, promettent à la fois un gain de confort et de poids.
Ils offriront jusqu’à 5 cm d’espace supplémentaire pour les jambes, annonce la compagnie orange.
Le modèle Kestrel se distingue surtout par son poids : plus de 20 % inférieur à celui des sièges actuellement utilisés. Pour les appareils les plus grands de la flotte, cela représente un allègement pouvant atteindre 500 kg par avion.
A lire aussi : easyJet ouvre deux nouvelles lignes vers la Sardaigne pour l'été 2026
Ces nouveaux sièges, qui seront installés sur les avions livrés à partir de 2028 dans le cadre d’une commande de 237 appareils, promettent à la fois un gain de confort et de poids.
Ils offriront jusqu’à 5 cm d’espace supplémentaire pour les jambes, annonce la compagnie orange.
Le modèle Kestrel se distingue surtout par son poids : plus de 20 % inférieur à celui des sièges actuellement utilisés. Pour les appareils les plus grands de la flotte, cela représente un allègement pouvant atteindre 500 kg par avion.
A lire aussi : easyJet ouvre deux nouvelles lignes vers la Sardaigne pour l'été 2026
Plus légers, les nouveaux sièges permettraient des économies de carburant
Autres articles
-
easyJet fait la promotion du Maroc à Bordeaux
-
easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique
-
easyJet ouvre deux nouvelles lignes vers la Sardaigne pour l'été 2026
-
easyJet France : grève à chaque vacances, guerre syndicale… que se passe-t-il ?
-
easyjet va relier Nice à Madère !
Selon la compagnie, ce gain permettrait d’économiser plus de 12 900 tonnes de carburant par an, soit une réduction de plus de 40 000 tonnes d’émissions de CO₂.
« Nous sommes ravis d’introduire les sièges Mirus Kestrel dans l’ensemble de notre future flotte. Cet investissement s’inscrit dans notre volonté constante de rendre nos opérations aussi efficaces que possible », a déclaré David Morgan, directeur des opérations d’easyJet.
Leur structure simplifiée réduit les besoins en maintenance ajoute encore easyJet, tandis que leur durabilité permet un usage prolongé : en fin de vie, ils sont recyclables à environ 98 %.
« Nous sommes ravis d’introduire les sièges Mirus Kestrel dans l’ensemble de notre future flotte. Cet investissement s’inscrit dans notre volonté constante de rendre nos opérations aussi efficaces que possible », a déclaré David Morgan, directeur des opérations d’easyJet.
Leur structure simplifiée réduit les besoins en maintenance ajoute encore easyJet, tandis que leur durabilité permet un usage prolongé : en fin de vie, ils sont recyclables à environ 98 %.