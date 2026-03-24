easyJet commande des sièges ultralégers !

Nous sommes ravis d’introduire les sièges Mirus Kestrel dans l’ensemble de notre future flotte. Cet investissement s’inscrit dans notre volonté constante de rendre nos opérations aussi efficaces que possible

Selon la compagnie, ce gain permettrait d’économisersoit une réduction de plus de 40 000 tonnes d’émissions de CO₂.», a déclaré David Morgan , directeur des opérations d’easyJet.Leur structure simplifiée réduit les besoins en maintenance ajoute encore easyJet, tandis que leur durabilité permet un usage prolongé : en fin de vie, ils sont recyclables à environ 98 %.