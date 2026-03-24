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easyJet commande des sièges ultralégers !

Ils équiperont les avions livrés à partir de 2028


easyJet poursuit la modernisation de sa flotte en annonçant l’introduction, dès 2028, de sièges ultralégers de nouvelle génération. Objectif : réduire significativement la consommation de carburant et les émissions de CO₂.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 10:20

easyJet commande des sièges ultralégers ! - copyright Kestrel - easyJet
easyJet commande des sièges ultralégers ! - copyright Kestrel - easyJet
ôvoyages
easyJet a annoncé la commande de sièges économiques Kestrel conçus par Mirus Aircraft Seating, destinés à équiper ses futurs appareils Airbus A320neo et Airbus A321neo.

Ces nouveaux sièges, qui seront installés sur les avions livrés à partir de 2028 dans le cadre d’une commande de 237 appareils, promettent à la fois un gain de confort et de poids.

Ils offriront jusqu’à 5 cm d’espace supplémentaire pour les jambes, annonce la compagnie orange.

Le modèle Kestrel se distingue surtout par son poids : plus de 20 % inférieur à celui des sièges actuellement utilisés. Pour les appareils les plus grands de la flotte, cela représente un allègement pouvant atteindre 500 kg par avion.

A lire aussi : easyJet ouvre deux nouvelles lignes vers la Sardaigne pour l'été 2026

Plus légers, les nouveaux sièges permettraient des économies de carburant

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Selon la compagnie, ce gain permettrait d’économiser plus de 12 900 tonnes de carburant par an, soit une réduction de plus de 40 000 tonnes d’émissions de CO₂.

« Nous sommes ravis d’introduire les sièges Mirus Kestrel dans l’ensemble de notre future flotte. Cet investissement s’inscrit dans notre volonté constante de rendre nos opérations aussi efficaces que possible », a déclaré David Morgan, directeur des opérations d’easyJet.

Leur structure simplifiée réduit les besoins en maintenance ajoute encore easyJet, tandis que leur durabilité permet un usage prolongé : en fin de vie, ils sont recyclables à environ 98 %.

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Tags : easyjet
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