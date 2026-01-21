TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
easyJet ouvre deux nouvelles lignes vers la Sardaigne pour l'été 2026

Une desserte directe de Cagliari au départ de Bordeaux et Nice


easyJet ouvre cet été deux nouvelles liaisons aériennes reliant Cagliari, en Sardaigne, aux aéroports de Bordeaux et de Nice. Dès le 23 juin 2026, la compagnie proposera deux rotations hebdomadaires depuis chaque ville, facilitant ainsi l'accès à la capitale sarde pour les voyageurs aquitains et azuréens. Ces billets sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site et l'application du transporteur, avec des tarifs débutant à 30€ TTC pour un aller simple.


Jeudi 22 Janvier 2026

easyJet lance deux nouvelles lignes vers la Sardaigne ©DepositPhotos.com, Brasilnut
CroisiEurope
easyJet a officiellement confirmé le lancement de ses lignes vers Cagliari au départ de Bordeaux et Nice pour la saison estivale 2026.

La liaison Bordeaux-Cagliari sera opérée tous les mardis et vendredis, tandis que la ligne Nice-Cagliari fonctionnera les mardis et samedis.

En tant que première compagnie en parts de marché sur ces deux plateformes françaises, easyJet mise sur l'attractivité de la Sardaigne, réputée pour son patrimoine historique et ses plages, pour capter une clientèle de loisirs en quête d'escapades méditerranéennes accessibles.

Des offres packagées via easyJet holidays

Le transporteur accompagne l'ouverture de ces routes par une offre de séjours tout compris via sa branche tour-operating, easyJet holidays.

Ces forfaits, disponibles au départ des deux villes françaises, incluent le vol, l'hôtel, les transferts ainsi qu'une franchise bagage de 23 kg.

Pour sécuriser les réservations des agents de voyages et des clients, la compagnie applique sa garantie « Ultimate Flexibility », permettant des modifications de dernière minute.

Cette stratégie combinée entre vol sec et package touristique vise à maximiser le remplissage de ces nouvelles lignes dès leur inauguration fin juin.

