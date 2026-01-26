TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice

Plus de 70 postes à pourvoir


Pour préparer sa saison 2026, l’hôtel cinq étoiles Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes à Nice, le mercredi 11 février. Plus de 70 postes en CDI, CDD et stages sont à pourvoir dans l’ensemble des services.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

Situé entre la Promenade des Anglais et la place Masséna, au cœur du Carré d’Or, le Maison Albar - Le Victoria a été imaginé comme une villégiature urbaine confidentielle.

L’établissement incarne une vision contemporaine du luxe, mêlant élégance, art de vivre et esprit Riviera, tout en cultivant une atmosphère chaleureuse et humaine.

Afin de renforcer ses équipes pour la saison 2026, l’hôtel organise une journée portes ouvertes de recrutement, sans rendez-vous, le mercredi 11 février 2026, de 8h30 à 18h30.

Les candidats auront l’opportunité de rencontrer directement la direction ainsi que les chefs de service, et d’échanger autour des valeurs de la Maison, de ses métiers et des perspectives d’évolution au sein d’un établissement cinq étoiles.

Cette journée s’adresse à tous les profils souhaitant évoluer dans l’univers de l’hôtellerie de luxe à Nice, qu’ils soient débutants, expérimentés ou en recherche de stage.

Plus de 70 opportunités dans tous les services

Au total, plus de 70 postes (H/F) sont à pourvoir en CDI, CDD et stages, couvrant l’ensemble des métiers de l’hôtel :

- réception et réservation : 3 postes

- conciergerie : 4 postes

- étages : 14 postes

- restauration et bar : 30 postes

- cuisine et pâtisserie : 16 postes

- technique : 2 postes

- économat : 1 poste

- spa : 2 postes

- direction et administration : 1 poste.

Rejoindre une Maison à l’art de vivre affirmé

Intégrer le Maison Albar - Le Victoria permet de rejoindre un établissement positionné sur le segment de l’hôtellerie de luxe, avec une organisation axée sur la qualité de service.

L’hôtel propose plusieurs avantages sociaux, dont la prise en charge de 75% du titre de transport, des indemnités repas, des réductions tarifaires sur les établissements du groupe Centaurus après trois mois d’ancienneté, des avantages Uni CE, ainsi qu’une prime de nuit pour les réceptionnistes de nuit.


Tags : maison albar, nice
