Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice

Au total, plus de 70 postes (H/F) sont à pourvoir en CDI, CDD et stages, couvrant l’ensemble des métiers de l’hôtel :



- réception et réservation : 3 postes



- conciergerie : 4 postes



- étages : 14 postes



- restauration et bar : 30 postes



- cuisine et pâtisserie : 16 postes



- technique : 2 postes



- économat : 1 poste



- spa : 2 postes



- direction et administration : 1 poste.