Une tout autre ambiance règne Maison Albar - Le Victoria . Cet étage, rajouté lors de la rénovation, abrite un rooftop où l’on se régale au soleil quand il fait beau. Il offre en effet un panorama à 360° sur la Méditerranée et l’arrière-pays jusqu'au Mercantour.A l'entrée du rooftop, lest agrémenté de jolies chaises -bleu foncé, cette fois-ci- . Puis, vient le(ce mot veut dire « toiture » en niçois) dont la salle intérieure fait également la part belle à des tons bleus plus soutenus que dans le reste de l’établissement. Occupant tout un mur, un jeu d’étagères est garni de photos encadrées de noir, comme on le ferait chez soi.Au gré des arrivages, ses plats évoluent, avec comme fil conducteur, une cuisine provençale à déguster dans un esprit de partage et de convivialité.Le soir au dîner, après un succulent artichaut grillé au barbecue, nous avons longuement hésité entre le poisson du jour et des moules à la crème légèrement relevées de piment d’Espelette.Le maître-d’hôtel parlait avec tant de faconde et de gourmandise de ces moules ce que nous nous sommes laissée tenter. Nous ne l’avons pas regretté. Dépouillées de leurs coquilles avant d’être accommodées, servies avec des frites maison découpées à la mandoline, ces moules étaient surprenantes et méritaient le verre de Chardonnay qui les a accompagnées.Pour finir, nous avons essayé des feuilles croustillantes et une crème légère à la vanille d’Indonésie, aux tonalités boisées et fumées...Elle l'aurait été aussi pour un dîner professionnel. Cependant, à d'autres moments, l'ambiance sur le rooftop du Maison Albar-Le Victoria sait, paraît-il, se faire plus festive.Après ce moment de détente et de bonheur, il était temps de regagner notre chambre. A travers la baie vitrée, brillaient, au loin, les réverbères de la Promenade des Anglais. Il restait qu'à sombrer dans les bras de morphée !