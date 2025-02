Randonnées à Saint-Jean-Cap-Ferrat : l'hiver méditerranéen dans toute sa splendeur

Ce jour de fin janvier, la météo hésite entre la grisaille de la veille et le franc soleil du lendemain. Qu'importe !



Du côté de la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la balade est délicieuse.



Pas si facile, a priori, d'aborder ce gros village (quelque 1 500 habitants) situé entre Nice et Monaco. Avec des prix au mètre carré qui défient l'entendement, cette commune réputée être la plus chère de la Côte d'Azur, est un peu intimidante.



En outre, à la belle saison, l’ancien village de pêcheurs devenu un haut de lieu de villégiature après l'arrivée du train en 1868 et -surtout - avec celle, au début du XXe siècle, de riches familles étrangères, est pris d'assaut, tout comme les routes qui y mènent.



On comprend d'ailleurs que les touristes cèdent à son charme exceptionnel : non seulement Saint-Jean-Cap-Ferrat est, avec ses pins, ses cyprès, ses agrumes et ses palmiers, un écrin de verdure préservé, mais ses plages et ses criques sont propices à la baignade et il est aisé d'y pratiquer les sports nautiques.



Il est cependant bien plus facile de s'y rendre à l'automne, au printemps et surtout en hiver.



On peut alors s'y offrir en toute quiétude quelques-unes de ces randonnées qui ajoutent au charme de l’hiver azuréen.