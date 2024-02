Du côté de Mandelieu-La Napoule, sur la "route du mimosa"

Si l’on n’est pas très sportif, on se contentera de parcourir la « route du mimosa » en voiture. Au départ de l’itinéraire, dans le Var, Bormes plonge dans le ravissement.



En effet, l'hiver, les rues tortueuses, les passages couverts, les maisons de pierre, les placettes, et les deux églises de ce gros bourg de 8000 habitants baignent littéralement dans l’or des mimosas.



Une centaine de kilomètres plus loin, dans les Alpes Maritimes cette fois-ci, Mandelieu-La Napoule n’est pas moins séduisante. Ici aussi, les doigts de fées des mimosas en fleurs déposent partout leur « soleil d’hiver ».



La ville axe d'ailleurs une bonne partie de sa communication sur la « fleur d’or » qu’elle fête, comme les principales localités environnantes, avec éclat. Et, ceci depuis 1931.



Cette année, à Mandelieu-La Napoule, la « fête du mimosa » aura lieu du 14 au 18 février 2024, avec, comme il est de tradition, fleurissement des rues et des marchés, corsos fleuris, carnaval des enfants, animations, déambulations, expositions, etc.



Même si on ne peut pas participer à cette fête populaire bon enfant qui continue d’attirer les foules, on gagnera tout de même à séjourner un peu à Mandelieu-La Napoule. Cette petite ville de 22000 habitants ne manque pas d’hébergements de qualité et compte pas moins de quatre hôtels quatre étoiles.



Si chacun a des vertus, le Pullman -et ses 212 chambres contemporaines- aux lignes épurées a l’avantage d’être installé quasiment les " pieds dans l'eau ", au bord d’une plage privée de sable fin, face à la baie de Cannes. Ceux qui ont occupent une chambre avec vue sur la mer profitent à plein du lever du soleil et du coucher du jour sur la Méditerranée.



Le Pullman possède aussi un Spa et un casino Joa. Et son offre de restauration est appréciable. Toutefois, à Mandelieu-La Napoule, les amateurs de cuisine raffinée ont aussi intérêt à s’offrir une halte au golf Old Course qui, créé en 1891, est l’un des plus vieux de France : ouvert à tous, son restaurant sert une délicieuse cuisine aux accents très méditerranéens.