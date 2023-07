À Bormes-les-Mimosas, le musée peut se visiter en provençal !

Quand vous démarrez la visite, vous êtes munis d’une tablette avec laquelle vous naviguez entre les différentes salles du musée.De l’Antiquité au Moyen âge, de la seconde Guerre mondiale aux temps forts du Fort de Brégançon et bien plus encore,Le Musée d’Histoire et d’Art compte aussi une impressionnante collection d'œuvres réalisées par des artistes de renom tels que Henri-Edmond Cross ou Emmanuel-Charles Benezit, qui sont tombés amoureux de Bormes et de ses alentours et en ont peint les contours...