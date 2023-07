Réouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

Fruit du travail d’une rescapée des camps, Denise Lorach, et d’un historien, François Marcot , le musée est centré sur la thématique de la déportation par mesure de répression et conserve un fonds exceptionnel d’art en déportation.Cette coopération fait que ce musée n’a pas d’équivalent en France !De fait, dans les camps de concentration et les prisons du Reich, malgré l’omniprésence de la faim et de la mort, certains détenus trouvent les ressources pour dessiner.Ces œuvres modestes disent la volonté de transmettre et de témoigner, comme celle de résister à un système conçu pour broyer les corps et les esprits.ces œuvres sont une source précieuse pour étudier et comprendre le fonctionnement de la machine de répression nazie.