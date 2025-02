Nice : le luxe authentique de l'Hôtel du Couvent [ABO]

Cet établissement de 88 chambres qui, l'hiver, emploie 135 personnes et l'été 240 (un ratio digne d'un palace !) n'aurait pas tenu tout à fait ses promesses de déconnexion sans ses Thermes. Un vocable utilisé en écho aux vestiges des bains romains trouvés sur la colline de Cimiez, à Nice.



Logiquement, le parcours thermal s’inscrit dans la tradition antique du soin du corps et de l’esprit par l’eau, le mouvement et les salles de soin.



On fréquente donc ces thermes pour se détendre et suivre un parcours personnalisé d’échauffement progressif, puis de refroidissement en passant par une succession d’espaces (frigidarium, tepidarium, caldarium et natatio) fondés sur l'alternance des températures.



Aux Thermes du Couvent, l’eau est présente dans deux bassins principaux : un grand bassin de 19 mètres avec son ouverture zénithale et un petit bassin.



L'activité physique se pratique dans un espace dédié, incluant danse et barre au sol, entraînement fonctionnel intensif, méditation, gymnastique, yoga… Plusieurs cours exclusifs sont proposés chaque jour, de maximum 10 personnes.



Les clients de l'hôtel ont un accès 24h/24 à l'espace (hors cours collectif). Des accessoires (poids, cordes à sauter, ballons de Pilates, élastiques) sont mis à disposition.



Les Thermes du Couvent disposent de 4 salles de soins pour des massages sur-mesure à base d’huiles essentielles élaborées par l’herboristerie et des soins du visage personnalisés élaborés avec plusieurs marques naturelles soigneusement sélectionnées comme Monastery, De Mamiel, Lesse, Ranavat, Lilfox et Activist.