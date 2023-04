Nice : "Notre Luxury Collection va renforcer notre attractivité sur les ailes de saisons"

: 43 établissements ont déjà manifesté leur intention d'adhérer au label clé verte. Parmi eux, 31 hôtels dont quatre cinq étoiles et douze quatre étoiles. S'y ajoutent trois résidences de tourisme, un camping, deux gîtes, cinq restaurants de plage.43, c'est déjà une belle réussite. Mais, il n'est pas question de s'arrêter à cette politique de labellisation. Il nous faut aller plus loin pour accompagner ces établissements et aussi les aider à réaliser les investissements nécessaires.Pour cela, nous devrons aller chercher des fonds de la région, de l'Europe, de l'Ademe. D'ores et déjà,16 établissements sont labellisés et en voie de l'être.: Ce label ne peut pas être la seule réponse. Il nous faut également travailler pour étoffer l'offre d'expériences éco-responsables sur notre territoire. En effet, nous avons une clientèle de plus en plus soucieuse de donner du sens à ses voyages et donc de plus en plus demanderesse d'expériences de ce genre.A terme, nous ne pourrons pas nous contenter de mener une politique d'équipements et d'hébergements éco-responsables même s'il y a beaucoup à faire, en particulier sur les sites protégés où l'offre est très pauvre. Nous devrons devenir une destination entièrement éco-responsable.: Cela signifie qu'à partir du moment où quelqu'un atterrira à Nice, tout ce qu'il fera -se loger, se restaurer, se distraire, etc.- devra être vertueux, c'est à dire bon pour la planète !