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TAL Aviation représente Air Seychelles en France et en Allemagne

Deux marchés stratégiques pour la compagnie


Air Seychelles a nommé TAL Aviation comme représentant commercial et marketing sur les marchés français et allemand. Ce partenariat vise à renforcer sa visibilité et à soutenir son développement en Europe.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 14:09

Air Seychelles entend renforcer sa présence auprès des professionnels du tourisme en France et en Allemagne. DepositPhotos.com/Boarding2Now
Air Seychelles entend renforcer sa présence auprès des professionnels du tourisme en France et en Allemagne. DepositPhotos.com/Boarding2Now
Dream Yacht
Air Seychelles sa stratégie de développement en Europe.

La compagnie aérienne nationale de l'archipel a choisi le groupe TAL Aviation pour assurer sa représentation commerciale et marketing en France et en Allemagne, deux marchés considérés comme prioritaires pour sa croissance.

Dans le cadre de cet accord, les équipes de TAL Aviation seront chargées de développer les relations de la compagnie avec les tour-opérateurs, les agences de voyages et les autres acteurs de la distribution touristique.

Des actions commerciales et marketing seront également mises en place afin de soutenir la demande vers les Seychelles.

Développer la visibilité de la destination

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La France et l'Allemagne représentent des marchés importants pour le tourisme seychellois. Air Seychelles souhaite ainsi accroître sa notoriété tout en renforçant sa distribution auprès des professionnels du voyage.

José Munos, directeur des affaires commerciales de TAL Aviation France Benelux, pilotera le développement de la compagnie sur le marché français.

A lire aussi : Air Seychelles lance un vol direct entre Paris et Mahé

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Tags : air seychelles
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