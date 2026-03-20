Air Seychelles prolonge sa liaison directe entre Mahé et Paris jusqu’à fin mai 2026

La liaison est assurée en Boeing 787-9 Dreamliner dans le cadre d’un accord avec Etihad Airways. Cet appareil long-courrier permet d’augmenter la capacité par rapport à la flotte monocouloir de la compagnie.



Les vols sont programmés avec un départ de Mahé en matinée et une arrivée à Paris en fin d’après-midi. Au retour, les départs de Paris ont lieu en soirée pour une arrivée aux Seychelles le lendemain matin.