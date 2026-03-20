Air Seychelles prolonge sa liaison directe entre Mahé et Paris jusqu’à fin mai 2026

Air Seychelles prolonge sa liaison directe entre Mahé et Paris jusqu’au 31 mai - DepositPhotos.com, Boarding2Now
Air Seychelles prolonge ses vols direct entre Paris CDG et Mahé, trois fois par semaine jusqu’au 31 mai 2026, afin de proposer une alternative aux routes de transit impactées par le conflit au Moyen-Orient.
La compagnie prévoit trois rotations hebdomadaires entre les Seychelles et Paris, les mercredis, vendredis et dimanches.
Une extension à quatre fréquences par semaine est envisagée en fonction de la demande et des contraintes opérationnelles.
Cette nouvelle desserte intervient dans un contexte de reconfiguration des flux aériens, notamment sur les axes passant par les hubs du Moyen-Orient, et permet de proposer une liaison sans correspondance entre les Seychelles et l’Europe.
La compagnie prévoit trois rotations hebdomadaires entre les Seychelles et Paris, les mercredis, vendredis et dimanches.
Une extension à quatre fréquences par semaine est envisagée en fonction de la demande et des contraintes opérationnelles.
Cette nouvelle desserte intervient dans un contexte de reconfiguration des flux aériens, notamment sur les axes passant par les hubs du Moyen-Orient, et permet de proposer une liaison sans correspondance entre les Seychelles et l’Europe.
Une desserte opérée en Boeing 787-9
La liaison est assurée en Boeing 787-9 Dreamliner dans le cadre d’un accord avec Etihad Airways. Cet appareil long-courrier permet d’augmenter la capacité par rapport à la flotte monocouloir de la compagnie.
Les vols sont programmés avec un départ de Mahé en matinée et une arrivée à Paris en fin d’après-midi. Au retour, les départs de Paris ont lieu en soirée pour une arrivée aux Seychelles le lendemain matin.
Les vols sont programmés avec un départ de Mahé en matinée et une arrivée à Paris en fin d’après-midi. Au retour, les départs de Paris ont lieu en soirée pour une arrivée aux Seychelles le lendemain matin.
Horaires des vols
Jusqu’au 28 mars 2026 les mercredis, vendredis, dimanches
Seychelles - Paris (vol HM1008) : départ : 10h00 - arrivée : 17h30
Paris - Seychelles (vol HM1007) : départ : 19h30 - arrivée : 08h30 (+1)
À partir du 29 mars 2026 les mercredis, vendredis, dimanches
Seychelles - Paris (vol HM1008) : départ : 09h00 - arrivée : 17h30
Paris - Seychelles (vol HM1007) : départ : 19h30 - arrivée : 07h30 (+1)
Seychelles - Paris (vol HM1008) : départ : 10h00 - arrivée : 17h30
Paris - Seychelles (vol HM1007) : départ : 19h30 - arrivée : 08h30 (+1)
À partir du 29 mars 2026 les mercredis, vendredis, dimanches
Seychelles - Paris (vol HM1008) : départ : 09h00 - arrivée : 17h30
Paris - Seychelles (vol HM1007) : départ : 19h30 - arrivée : 07h30 (+1)
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