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Kuoni récompense ses meilleurs vendeurs avec un voyage à l’île Maurice

Les gagnants du challenge 2026 participeront à la Kuoni’s Cup du 26 au 31 mai


Le challenge de ventes organisé par Kuoni à destination des professionnels du tourisme s’achève après plusieurs semaines de mobilisation. Les meilleurs vendeurs ont été sélectionnés et participeront à un voyage à l’île Maurice dans le cadre de la Kuoni’s Cup 2026.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 14:29

La Kuoni’s Cup 2026 se déroulera du 26 au 31 mai à l’île Maurice - DepositPhotos.com, QualityMaster
La Kuoni’s Cup 2026 se déroulera du 26 au 31 mai à l’île Maurice - DepositPhotos.com, QualityMaster
Exotismes
Kuoni a dévoilé les lauréats de la 12e édition de son challenge de ventes, organisé auprès des agents de voyages.

Les participants ont été évalués sur leurs performances commerciales sur plusieurs semaines.

Les gagnants seront invités à participer à la Kuoni’s Cup 2026, qui se tiendra du 26 au 31 mai à l’île Maurice.

Les lauréats participeront à un séjour à l’île Maurice, incluant des temps de découverte et des moments d’échanges.

L’événement est organisé avec plusieurs partenaires : Sunlife, Air Mauritius, l’Office de Tourisme de l’île Maurice, Mautourco et Xplorassur.

A lire aussi : Kuoni fait le forcing sur le BtoB


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Tags : kuoni
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