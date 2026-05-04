Kuoni récompense ses meilleurs vendeurs avec un voyage à l’île Maurice

Kuoni a dévoilé les lauréats de la 12e édition de son challenge de ventes, organisé auprès des agents de voyages.
Les participants ont été évalués sur leurs performances commerciales sur plusieurs semaines.
Les gagnants seront invités à participer à la Kuoni’s Cup 2026, qui se tiendra du 26 au 31 mai à l’île Maurice.
Les lauréats participeront à un séjour à l’île Maurice, incluant des temps de découverte et des moments d’échanges.
L’événement est organisé avec plusieurs partenaires : Sunlife, Air Mauritius, l’Office de Tourisme de l’île Maurice, Mautourco et Xplorassur.
A lire aussi : Kuoni fait le forcing sur le BtoB
Les participants ont été évalués sur leurs performances commerciales sur plusieurs semaines.
Les gagnants seront invités à participer à la Kuoni’s Cup 2026, qui se tiendra du 26 au 31 mai à l’île Maurice.
Les lauréats participeront à un séjour à l’île Maurice, incluant des temps de découverte et des moments d’échanges.
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