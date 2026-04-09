Le Groupe Kuoni France lance un nouveau site BtoB pour simplifier le parcours des agences - Groupe Kuoni France
Le Groupe Kuoni France annonce le déploiement d’une nouvelle version de son site BtoB, accessible à l’adresse habituelle.
L'objectif est de proposer une plateforme plus lisible et plus fonctionnelle, afin d’accompagner plus efficacement les agents de voyages dans leurs ventes.
Cette évolution concerne l’ensemble des marques du groupe, parmi lesquelles Kuoni, Scanditours, Donatello, Les Ateliers du Voyage, Celtictours et Émotions. L’ensemble de l’offre est désormais centralisé dans un environnement digital repensé.
Pour faciliter la prise en main de l’outil, le groupe met à disposition des "starter kits" directement intégrés au site.
Ces supports visent à accompagner les agences dans la découverte des fonctionnalités et à soutenir leur activité commerciale au quotidien.
L'objectif est de proposer une plateforme plus lisible et plus fonctionnelle, afin d’accompagner plus efficacement les agents de voyages dans leurs ventes.
Cette évolution concerne l’ensemble des marques du groupe, parmi lesquelles Kuoni, Scanditours, Donatello, Les Ateliers du Voyage, Celtictours et Émotions. L’ensemble de l’offre est désormais centralisé dans un environnement digital repensé.
Pour faciliter la prise en main de l’outil, le groupe met à disposition des "starter kits" directement intégrés au site.
Ces supports visent à accompagner les agences dans la découverte des fonctionnalités et à soutenir leur activité commerciale au quotidien.
Une plateforme repensée pour plus de lisibilité
Autres articles
-
Kuoni fait le forcing sur le BtoB
-
Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027
-
Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026
-
Île Maurice : immersion exclusive dans les établissements Marriott avec Kuoni
-
Kuoni France : Michel Quenot nommé Vice Président Développement
Dans une logique d’animation des ventes, un challenge est également lancé au mois d’avril : chaque réservation effectuée via la plateforme donnera lieu à un chèque-cadeau de 50 euros pour les agents de voyages participants.
Le Groupe Kuoni France s’inscrit par ailleurs dans une dynamique d’innovation continue.
Dans les prochains mois, la plateforme doit s’enrichir d’un moteur de recherche "à la carte", conçu pour offrir une ergonomie renouvelée et une personnalisation accrue des itinéraires.
L’URL du site reste inchangée (pro.kuoni.fr), et les équipes commerciales du groupe demeurent mobilisées pour accompagner les professionnels dans la prise en main de cette nouvelle expérience digitale.
Le Groupe Kuoni France s’inscrit par ailleurs dans une dynamique d’innovation continue.
Dans les prochains mois, la plateforme doit s’enrichir d’un moteur de recherche "à la carte", conçu pour offrir une ergonomie renouvelée et une personnalisation accrue des itinéraires.
L’URL du site reste inchangée (pro.kuoni.fr), et les équipes commerciales du groupe demeurent mobilisées pour accompagner les professionnels dans la prise en main de cette nouvelle expérience digitale.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille