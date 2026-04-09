Le Groupe Kuoni France lance un nouveau site BtoB !

Une URL inchangée pour une transition en douceur

Le Groupe Kuoni France modernise son site BtoB avec une interface plus claire et fonctionnelle, pensée pour faciliter le travail des agences de voyages. Entre outils d’aide à la vente, challenge commercial et innovations à venir, le groupe renforce son accompagnement des professionnels.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 9 Avril 2026 à 14:03

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