TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

tous les articles de notre équipe de journalistes en un coup d'œil

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le tourisme mondial, TourMaG lance un nouveau outil baptisé Travel Dash Board, accessible aux seuls abonnés de TourMaG. Ce tableau de bord centralise l'ensemble des articles et analyses de notre équipe de journalistes ainsi que les contributions de nos experts. En prime vous trouverez également les conseils aux voyageurs, l'état des vols, et des données mises à jour en temps réel.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 8 Avril 2026 à 07:12







Pensé comme un tableau de bord, cet outil recense et centralise l’ensemble des contenus publiés par la rédaction depuis le début de l’escalade, marquée par les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran fin février 2026.



Nos douze journalistes se sont mobilisés depuis le 28 février dernier pour suivre toutes les dernières actualités et leurs évolutions.



Depuis le déclenchement du conflit, les répercussions sur l’industrie du tourisme sont immédiates et profondes : fermeture d’espaces aériens, annulations massives de vols, rapatriements de voyageurs ou encore désorganisation des hubs du Golfe.



Les professionnels doivent également faire face à un ralentissement de la demande vers certaines destinations et un report vers des zones jugées plus sûres.



Travel Dash Board permet de retrouver en un seul espace l’ensemble des articles, analyses, décryptages, reportages et retours terrain publiés par TourMaG sur la crise.



Objectif : offrir aux agents de voyages, tour-opérateurs et décideurs une vision claire et consolidée de la situation. Ils pourront y trouver un condensé du travail de l'équipe rédactionnelle, des mises à jours en temps réel, ainsi qu'un outil de travail et de veille. Face à la crise au Moyen-Orient, TourMaG met à disposition de ses abonnés un nouvel outil baptisé : Travel Dash Board. Pensé comme un tableau de bord, cet outil recense et centralise l’ensemble des contenus publiés par la rédaction depuis le début de l’escalade, marquée par les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran fin février 2026.Depuis le déclenchement du conflit, les répercussions sur l’industrie du tourisme sont immédiates et profondes : fermeture d’espaces aériens, annulations massives de vols, rapatriements de voyageurs ou encore désorganisation des hubs du Golfe.Les professionnels doivent également faire face à un ralentissement de la demande vers certaines destinations et un report vers des zones jugées plus sûres.Objectif : offrir aux agents de voyages, tour-opérateurs et décideurs une vision claire et consolidée de la situation. Ils pourront y trouver un condensé du travail de l'équipe rédactionnelle, des mises à jours en temps réel, ainsi qu'un outil de travail et de veille.





- l’évolution du trafic aérien et des perturbations,

- les stratégies mises en place par les opérateurs du tourisme

- les tendances de réservation,

- les conséquences économiques et opérationnelles

- le volet juridique.



Ce nouvel outil s’inscrit dans la volonté de TourMaG de renforcer son offre premium, en proposant des contenus à forte valeur ajoutée. Travel Dash Board est ainsi exclusivement Les utilisateurs peuvent ainsi suivre :- l’évolution du trafic aérien et des perturbations,- les stratégies mises en place par les opérateurs du tourisme- les tendances de réservation,- les conséquences économiques et opérationnelles- le volet juridique.Ce nouvel outil s’inscrit dans la volonté de TourMaG de renforcer son offre premium, en proposant des contenus à forte valeur ajoutée. Travel Dash Board est ainsi exclusivement accessible aux abonnés.

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