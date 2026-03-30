logo TourMaG  
Recherche avancée

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

tous les articles de notre équipe de journalistes en un coup d'œil


Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le tourisme mondial, TourMaG lance un nouveau outil baptisé Travel Dash Board, accessible aux seuls abonnés de TourMaG. Ce tableau de bord centralise l'ensemble des articles et analyses de notre équipe de journalistes ainsi que les contributions de nos experts. En prime vous trouverez également les conseils aux voyageurs, l'état des vols, et des données mises à jour en temps réel.


Rédigé par le Mercredi 8 Avril 2026 à 07:12

Travel Dash Board centralise tous les informations de la crise au Moyen-Orient - Photo TourMaG
Travel Dash Board centralise tous les informations de la crise au Moyen-Orient - Photo TourMaG
TAP Air Portugal
Face à la crise au Moyen-Orient, TourMaG met à disposition de ses abonnés un nouvel outil baptisé : Travel Dash Board.

Pensé comme un tableau de bord, cet outil recense et centralise l’ensemble des contenus publiés par la rédaction depuis le début de l’escalade, marquée par les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran fin février 2026.

Nos douze journalistes se sont mobilisés depuis le 28 février dernier pour suivre toutes les dernières actualités et leurs évolutions.

Depuis le déclenchement du conflit, les répercussions sur l’industrie du tourisme sont immédiates et profondes : fermeture d’espaces aériens, annulations massives de vols, rapatriements de voyageurs ou encore désorganisation des hubs du Golfe.

Les professionnels doivent également faire face à un ralentissement de la demande vers certaines destinations et un report vers des zones jugées plus sûres.

Travel Dash Board permet de retrouver en un seul espace l’ensemble des articles, analyses, décryptages, reportages et retours terrain publiés par TourMaG sur la crise.

Objectif : offrir aux agents de voyages, tour-opérateurs et décideurs une vision claire et consolidée de la situation. Ils pourront y trouver un condensé du travail de l'équipe rédactionnelle, des mises à jours en temps réel, ainsi qu'un outil de travail et de veille.

Les utilisateurs peuvent ainsi suivre :

- l’évolution du trafic aérien et des perturbations,
- les stratégies mises en place par les opérateurs du tourisme
- les tendances de réservation,
- les conséquences économiques et opérationnelles
- le volet juridique.

Ce nouvel outil s’inscrit dans la volonté de TourMaG de renforcer son offre premium, en proposant des contenus à forte valeur ajoutée. Travel Dash Board est ainsi exclusivement accessible aux abonnés.

Lu 468 fois
Notez
Top of Travel
Dernière heure

Crise au Moyen-Orient

Le pivot de destination : "Vous vendiez Dubaï, Vendez Bangkok maintenant" [ABO]

Destination refuge : l'Ile Maurice, la valeur sûre de Myriam Tord (Vidéo)

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

TransAfrica : "Le tourisme en Afrique de l'Ouest est l’exact opposé du surtourisme"

Brand News

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient
Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le tourisme mondial,...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

INTERMEDES - Gestionnaire de voyages / Relation qualité clients H/F - CDI - (Paris 10e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
Distribution

Distribution

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)

Ditex 2026 : le pari risqué, mais gagnant, de Francis Rosales (vidéos)
Partez en France

Partez en France

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé

Les Catacombes de Paris rouvrent avec un parcours repensé
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Destination refuge : l'Ile Maurice, la valeur sûre de Myriam Tord (Vidéo)

Destination refuge : l'Ile Maurice, la valeur sûre de Myriam Tord (Vidéo)
Production

Production

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact

Hausse carburant : ÔVoyages / Thalasso n°1 prend des mesures pour limiter l'impact
AirMaG

AirMaG

Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension

Guerre en Iran : restrictions de kérosène, vols réduits… l’aérien sous tension
Transport

Transport

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin

Train de nuit : European Sleeper lance une liaison entre Paris et Berlin
La Travel Tech

La Travel Tech

Marketing d’influence : quels leviers de développement pour le tourisme ?

Marketing d’influence : quels leviers de développement pour le tourisme ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté

Hôtellerie française : un début d’année 2026 bien orienté
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant met en place une "Politique Sérénité" pour soutenir la distribution

Ponant met en place une "Politique Sérénité" pour soutenir la distribution
TravelJobs

Emploi & Formation

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias