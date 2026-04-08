Delta Air Lines : une demande solide malgré des résultats pénalisés par le carburant

Une activité portée par une demande robuste

Portée par une demande soutenue mais pénalisée par la hausse des coûts, Delta Air Lines affiche des résultats contrastés au premier trimestre 2026. La compagnie américaine mise toutefois sur un net redressement de sa rentabilité dès l’été, malgré un environnement toujours incertain.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 9 Avril 2026 à 10:11

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