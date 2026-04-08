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Delta Air Lines : une demande solide malgré des résultats pénalisés par le carburant

Une activité portée par une demande robuste


Portée par une demande soutenue mais pénalisée par la hausse des coûts, Delta Air Lines affiche des résultats contrastés au premier trimestre 2026. La compagnie américaine mise toutefois sur un net redressement de sa rentabilité dès l’été, malgré un environnement toujours incertain.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 10:11

Delta Air Lines affiche des résultats contrastés au premier trimestre 2026 - Depositphotos.com @carlosyudica
Delta Air Lines affiche des résultats contrastés au premier trimestre 2026 - Depositphotos.com @carlosyudica
TAP Air Portugal
Delta Air Lines a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026, marqués par une demande soutenue mais pénalisés par la hausse des coûts, notamment du carburant. La compagnie américaine anticipe néanmoins un rebond significatif de sa rentabilité dès le deuxième trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, Delta affiche un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dollars, supérieur aux attentes initiales grâce à une demande jugée "solide" sur l’ensemble de ses marchés.

Le groupe met en avant une progression de ses résultats de plus de 40 % par rapport à l’an dernier, malgré un environnement opérationnel perturbé et une forte inflation des coûts énergétiques.

Le résultat opérationnel s’établit à 501 millions de dollars, pour une marge de 3,2 %. En revanche, la compagnie enregistre une perte avant impôts de 214 millions de dollars, soit une marge négative de 1,4 %, ainsi qu’une perte nette par action de 0,44 dollar.

Delta souligne toutefois une génération de trésorerie solide, avec un cash-flow opérationnel de 2,4 milliards de dollars sur la période.

Le carburant pèse sur les performances

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Comme l’ensemble du secteur aérien, la compagnie est confrontée à une hausse marquée des prix du carburant. Cette pression sur les coûts a fortement impacté la rentabilité du trimestre, malgré de bonnes performances commerciales.

Pour y faire face, Delta indique avoir engagé plusieurs mesures, notamment une réduction de la croissance de ses capacités, avec une approche prudente tant que les conditions de marché resteront défavorables.

Le groupe prévoit également des ajustements tarifaires pour compenser l’augmentation des coûts énergétiques.

Pour le trimestre de juin, Delta table sur une croissance de ses revenus de l’ordre de "low teens" (autour de 10 à 15 %), à capacité stable. Cette prévision repose sur une demande toujours dynamique, combinée à des réductions ciblées de l’offre.

La compagnie anticipe un bénéfice avant impôts d’environ 1 milliard de dollars, malgré une hausse de plus de 2 milliards de dollars de sa facture carburant sur la période.

Une structure financière renforcée

Delta met également en avant l’amélioration de sa structure financière, avec une dette nette ajustée désormais inférieure à son niveau de 2019. Le groupe entend poursuivre le renforcement de son bilan tout en maintenant ses investissements.

Son directeur général, Ed Bastian, insiste sur la résilience du modèle économique de la compagnie et sur sa capacité à traverser un environnement volatil, grâce à la solidité de sa marque et à ses leviers opérationnels, dont sa raffinerie intégrée.

Dans son communiqué, Delta rappelle que ses perspectives restent soumises à de nombreux facteurs de risques : volatilité des prix du carburant, tensions géopolitiques, aléas climatiques, contraintes réglementaires ou encore perturbations opérationnelles.


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Tags : delta air lines
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