Face à cette situation dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, la FNAM, dans sa note, fait des propositions.



Pour sécuriser l’approvisionnement et objectiver les prix, elle appelle à la création d’un observatoire des prix du kérosène avec pour objectifs de suivre les stocks au sein de l’Union européenne et d’informer sur les perspectives d’approvisionnement sur les plateformes aéroportuaires françaises.



Faire aussi la transparence sur les prises de marge exceptionnelles sur le segment du carburant aviation.



Avec un carburant qui pèse désormais plus de 40% des coûts, la fédération voudrait aussi obtenir de la souplesse opérationnelle pour les compagnies avec un moratoire sur la règle « use it or lose it », cette obligation faite aux transporteurs d’utiliser au moins 80 % de leurs créneaux sur une saison s’ils ne veulent pas les perdre.

