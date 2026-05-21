French bee lance la French Bluetique pour les précommandes à bord

Laintègre plusieurs références issues des univers beauté, bien-être et lifestyle.Parmi les nouveautés, French bee devient laà proposer enle coffret découvertede la marqueLa compagnie ajoute également à son catalogue, conçu pour permettre aux voyageurs de passer dessans déranger les autres passagers grâce à une technologie de bulle acoustique.L’offre comprend aussi des produits des marques, proposés exclusivement via ce service de précommande.