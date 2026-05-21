French bee lance la French Bluetique pour les précommandes à bord

French bee lance French Bluetique, une boutique en ligne dédiée aux précommandes - Photo : Freench bee
French bee lance la French Bluetique, une nouvelle boutique de précommande accessible avant le vol depuis le site de la compagnie.
Le service est disponible lors de l’achat du billet ou avant le départ, sous certaines conditions de délais selon les aéroports de départ.
La compagnie indique que cette solution permet d’anticiper ses achats, de garantir la disponibilité des produits à bord et de bénéficier d’offres dédiées pendant le vol.
Le service est disponible lors de l’achat du billet ou avant le départ, sous certaines conditions de délais selon les aéroports de départ.
La compagnie indique que cette solution permet d’anticiper ses achats, de garantir la disponibilité des produits à bord et de bénéficier d’offres dédiées pendant le vol.
Une offre orientée beauté, lifestyle et technologie
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La French Bluetique intègre plusieurs références issues des univers beauté, bien-être et lifestyle.
Parmi les nouveautés, French bee devient la première compagnie à proposer en précommande duty free le coffret découverte Replica de la marque Maison Margiela.
La compagnie ajoute également à son catalogue le casque SKYTED, conçu pour permettre aux voyageurs de passer des appels ou visioconférences sans déranger les autres passagers grâce à une technologie de bulle acoustique.
L’offre comprend aussi des produits des marques Embryolisse, Erborian et Paalm, proposés exclusivement via ce service de précommande.
A lire aussi : French bee met le cap sur le Canada
Parmi les nouveautés, French bee devient la première compagnie à proposer en précommande duty free le coffret découverte Replica de la marque Maison Margiela.
La compagnie ajoute également à son catalogue le casque SKYTED, conçu pour permettre aux voyageurs de passer des appels ou visioconférences sans déranger les autres passagers grâce à une technologie de bulle acoustique.
L’offre comprend aussi des produits des marques Embryolisse, Erborian et Paalm, proposés exclusivement via ce service de précommande.
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