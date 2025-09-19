Hiver : French bee renforce La Réunion et l’Atlantique Nord

Ce programme illustre la solidité de notre réseau et la pertinence de notre modèle. Après un lancement réussi de Montréal au printemps, avec un taux de remplissage supérieur à 90 %, nous inscrivons cette destination dans la durée.



Nous augmentons également nos fréquences vers La Réunion, notre marché historique, avec plus de 150 000 sièges proposés sur la saison. Cette croissance maîtrisée reflète notre vision : proposer un long-courrier accessible, fiable, et aligné avec les attentes concrètes des voyageurs.

Dans sa communication, la direction affirme vouloir consolider les lignes « structurantes » et inscrire Montréal « dans la durée ». Marc-Antoine Blondeau , directeur général, déclare : «Créée en 2016, filiale du Groupe Dubreuil Aéro, la compagnie rappelle exploiter une flotte exclusivement composée d’ Airbus A350.