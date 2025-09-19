Hiver : French bee renforce La Réunion et l’Atlantique Nord

Le programme hivernal 2025–2026 de French bee s’inscrit dans la continuité d’une stratégie présentée comme « maîtrisée ». La compagnie renforce ses lignes jugées structurantes, au premier rang desquelles La Réunion, et maintient sa dynamique sur l’Atlantique Nord après un lancement de Montréal au printemps.
French bee indique qu’entre novembre 2025 et mars 2026, La Réunion bénéficie d’un renforcement jusqu’à 14 vols par semaine, soit +5 760 sièges par rapport à l’hiver précédent. La compagnie précise viser plus de 150 000 sièges sur la saison sur ce marché « historique ».
Sur l’Atlantique Nord, Montréal (YUL) est programmée jusqu’à 4 vols par semaine, « après un été marqué par un taux de remplissage supérieur à 90 % ».
New York (EWR) est annoncée jusqu’à 6 vols par semaine, tandis que Miami (MIA) reste à jusqu’à 3 vols par semaine « pour accompagner une demande stable ». Enfin, l’axe San Francisco (SFO) – Papeete (PPT) est planifié jusqu’à 3 vols par semaine.
French bee indique qu’entre novembre 2025 et mars 2026, La Réunion bénéficie d’un renforcement jusqu’à 14 vols par semaine, soit +5 760 sièges par rapport à l’hiver précédent. La compagnie précise viser plus de 150 000 sièges sur la saison sur ce marché « historique ».
Sur l’Atlantique Nord, Montréal (YUL) est programmée jusqu’à 4 vols par semaine, « après un été marqué par un taux de remplissage supérieur à 90 % ».
New York (EWR) est annoncée jusqu’à 6 vols par semaine, tandis que Miami (MIA) reste à jusqu’à 3 vols par semaine « pour accompagner une demande stable ». Enfin, l’axe San Francisco (SFO) – Papeete (PPT) est planifié jusqu’à 3 vols par semaine.
French bee : un lancement réussi de Montréal au printemps
Autres articles
Dans sa communication, la direction affirme vouloir consolider les lignes « structurantes » et inscrire Montréal « dans la durée ». Marc-Antoine Blondeau, directeur général, déclare : « Ce programme illustre la solidité de notre réseau et la pertinence de notre modèle. Après un lancement réussi de Montréal au printemps, avec un taux de remplissage supérieur à 90 %, nous inscrivons cette destination dans la durée.
Nous augmentons également nos fréquences vers La Réunion, notre marché historique, avec plus de 150 000 sièges proposés sur la saison. Cette croissance maîtrisée reflète notre vision : proposer un long-courrier accessible, fiable, et aligné avec les attentes concrètes des voyageurs. »
Créée en 2016, filiale du Groupe Dubreuil Aéro, la compagnie rappelle exploiter une flotte exclusivement composée d’Airbus A350.
Nous augmentons également nos fréquences vers La Réunion, notre marché historique, avec plus de 150 000 sièges proposés sur la saison. Cette croissance maîtrisée reflète notre vision : proposer un long-courrier accessible, fiable, et aligné avec les attentes concrètes des voyageurs. »
Créée en 2016, filiale du Groupe Dubreuil Aéro, la compagnie rappelle exploiter une flotte exclusivement composée d’Airbus A350.