Groupes : Kosmo Travel Groups garde le cap malgré les turbulences !

Kosmo Travel Groups tient bon la barre.
Ce groupiste lancé par Ange Derment en 2024 confirme sa dynamique pour 2026. Après une année de lancement avec un chiffre d’affaires de 1,9 M€, le groupe a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 12,5 M€.
« Nous avons équilibré les comptes nous sommes même un peu au-dessus » précise Ange Derment, le CEO qui tablait au départ sur « 8 à 9 M€ de chiffre d'affaires » pour sa 2e année d'activité.
Pour 2026, les voyants restent au vert malgré le conflit qui secoue le Golfe persique. L’exercice 2026 est en effet engagé à 97 %, avec une croissance attendue de +25 %. La commercialisation avait débuté très en amont : dès janvier 2026, 80 % du volume d’affaires était déjà sécurisé.
Ce groupiste lancé par Ange Derment en 2024 confirme sa dynamique pour 2026. Après une année de lancement avec un chiffre d’affaires de 1,9 M€, le groupe a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 12,5 M€.
« Nous avons équilibré les comptes nous sommes même un peu au-dessus » précise Ange Derment, le CEO qui tablait au départ sur « 8 à 9 M€ de chiffre d'affaires » pour sa 2e année d'activité.
Pour 2026, les voyants restent au vert malgré le conflit qui secoue le Golfe persique. L’exercice 2026 est en effet engagé à 97 %, avec une croissance attendue de +25 %. La commercialisation avait débuté très en amont : dès janvier 2026, 80 % du volume d’affaires était déjà sécurisé.
"Les prises de commande pour l'an prochain étaient en avance de 30%"
Mais le conflit dans le Golfe persique a stoppé cet élan.
« Tout s’est stoppé net. Nous avons fait comme tout le monde. Nous avons dû gérer les retours clients et les opérations avec les compagnies aériennes », explique Ange Derment.
Le groupe a notamment organisé le rapatriement de 190 clients, principalement en Asie, sur une période de dix jours, en coordination avec ses partenaires.
Les équipes Kosmo Travel Groups ont également œuvré à la sécurisation des départs proches, notamment sur mai. « Nous avons réussi à trouver des alternatives de transport pour nos voyages en Asie, je tiens à souligner qu'Emirates a particulièrement bien joué le jeu ».
Reste que le contexte international pèse sur les prises de commandes 2027 qui avaient démarré fort en janvier et février 2026.
« Les prises de commande pour l'an prochain étaient en avance de 30%. Depuis les frappes du 28 février dernier sur l'Iran, l'avance a fondu mais reste à 18%. Avec l'annonce de cessez-le-feu en Iran nous allons voir comment va réagir la clientèle. Nous espérons entrer maintenant dans une phase de réflexion plus positive », observe Ange Derment.
« Tout s’est stoppé net. Nous avons fait comme tout le monde. Nous avons dû gérer les retours clients et les opérations avec les compagnies aériennes », explique Ange Derment.
Le groupe a notamment organisé le rapatriement de 190 clients, principalement en Asie, sur une période de dix jours, en coordination avec ses partenaires.
Les équipes Kosmo Travel Groups ont également œuvré à la sécurisation des départs proches, notamment sur mai. « Nous avons réussi à trouver des alternatives de transport pour nos voyages en Asie, je tiens à souligner qu'Emirates a particulièrement bien joué le jeu ».
Reste que le contexte international pèse sur les prises de commandes 2027 qui avaient démarré fort en janvier et février 2026.
« Les prises de commande pour l'an prochain étaient en avance de 30%. Depuis les frappes du 28 février dernier sur l'Iran, l'avance a fondu mais reste à 18%. Avec l'annonce de cessez-le-feu en Iran nous allons voir comment va réagir la clientèle. Nous espérons entrer maintenant dans une phase de réflexion plus positive », observe Ange Derment.
Chypre, Zante en Grèce et le Canada !
Le voyagiste compte s'appuyer sur ses top destination pour garder le cap. En 2026, Zante en Grèce, Chypre, la Thaïlande et le Vietnam font partie des meilleures ventes.
Son modèle repose sur un équilibre entre distribution (60 %) et production (40 %), principalement concentrée sur la Grèce et Chypre, avec des destinations phares comme Rhodes et Zante.
Sur cette dernière île, Kosmo Travel Groups veut « mettre le paquet ».
La destination « n'était plus présente sur le marché français. Nous allons poursuivre en 2027. Cette île est à 2h15 de Paris et accessible avec Transavia qui opère deux vols par semaine samedi et dimanche. Nous avons pris des blocs sièges et sur le terrestre, nous avons pris des engagements sur deux hôtels, le Carreta Paradise et le Carreta Beach Resort Water Park. »
Chypre n'est pas en reste. Si la destination a fait la Une de l'actualité dans le cadre du conflit en Iran, désormais tout est calme sur place. « Les ventes se sont arrêtées net, mais désormais tout se déroule normalement sur place. » assure le dirigeant.
Pour montrer que la destination reste sûre, le voyagiste avec l'office de tourisme de Chypre va organiser deux éductours qui réuniront en mai 2026 (du 06/05 au 11/05 et du 11/05 au 15/05/26 ) plus de 50 professionnels du tourisme et clients.
Le voyagiste a par ailleurs renforcé ses partenariats avec le Ministère du Tourisme Chypriote, la compagnie aérienne Cyprus Airways et le réceptif Amathus.
Son modèle repose sur un équilibre entre distribution (60 %) et production (40 %), principalement concentrée sur la Grèce et Chypre, avec des destinations phares comme Rhodes et Zante.
Sur cette dernière île, Kosmo Travel Groups veut « mettre le paquet ».
La destination « n'était plus présente sur le marché français. Nous allons poursuivre en 2027. Cette île est à 2h15 de Paris et accessible avec Transavia qui opère deux vols par semaine samedi et dimanche. Nous avons pris des blocs sièges et sur le terrestre, nous avons pris des engagements sur deux hôtels, le Carreta Paradise et le Carreta Beach Resort Water Park. »
Chypre n'est pas en reste. Si la destination a fait la Une de l'actualité dans le cadre du conflit en Iran, désormais tout est calme sur place. « Les ventes se sont arrêtées net, mais désormais tout se déroule normalement sur place. » assure le dirigeant.
Pour montrer que la destination reste sûre, le voyagiste avec l'office de tourisme de Chypre va organiser deux éductours qui réuniront en mai 2026 (du 06/05 au 11/05 et du 11/05 au 15/05/26 ) plus de 50 professionnels du tourisme et clients.
Le voyagiste a par ailleurs renforcé ses partenariats avec le Ministère du Tourisme Chypriote, la compagnie aérienne Cyprus Airways et le réceptif Amathus.
Une nouvelle plateforme GIR
Enfin, le Canada sera aussi à l'honneur. Avec plus de 600 pax réalisés sur la destination en 2026, le voyagiste compte atteindre le millier de voyageurs en 2027.
Avec la guerre au Moyen-Orient et le désamour des Français pour les Etats-Unis, le Canada a toutes ses chances de tirer son épingle du jeu dans les mois à venir.
Kosmo Travel Groups déploie également de nouveaux outils. Présent sur le marché des GIR, le tour-opérateur donne la possibilité aux agences de privatiser des départs ou de réserver des quotas sur des séries de sièges : « Une agence peut demander par exemple 30 sièges sur une destination que nous proposons » détaille Ange Derment « Elle peut soit privatiser le voyage ou le compléter avec des clients d'autres agences. »
Et c'est pour faciliter cette mutualisation des voyages qu'une plateforme GIR a été lancée.
Avec la guerre au Moyen-Orient et le désamour des Français pour les Etats-Unis, le Canada a toutes ses chances de tirer son épingle du jeu dans les mois à venir.
Kosmo Travel Groups déploie également de nouveaux outils. Présent sur le marché des GIR, le tour-opérateur donne la possibilité aux agences de privatiser des départs ou de réserver des quotas sur des séries de sièges : « Une agence peut demander par exemple 30 sièges sur une destination que nous proposons » détaille Ange Derment « Elle peut soit privatiser le voyage ou le compléter avec des clients d'autres agences. »
Et c'est pour faciliter cette mutualisation des voyages qu'une plateforme GIR a été lancée.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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