Groupes : Kosmo Travel Groups garde le cap malgré les turbulences !

Mais le conflit dans le Golfe persique a stoppé cet élan.



« Tout s’est stoppé net. Nous avons fait comme tout le monde. Nous avons dû gérer les retours clients et les opérations avec les compagnies aériennes », explique Ange Derment.



Le groupe a notamment organisé le rapatriement de 190 clients, principalement en Asie, sur une période de dix jours, en coordination avec ses partenaires.



Les équipes Kosmo Travel Groups ont également œuvré à la sécurisation des départs proches, notamment sur mai. « Nous avons réussi à trouver des alternatives de transport pour nos voyages en Asie, je tiens à souligner qu'Emirates a particulièrement bien joué le jeu ».



Reste que le contexte international pèse sur les prises de commandes 2027 qui avaient démarré fort en janvier et février 2026.



« Les prises de commande pour l'an prochain étaient en avance de 30%. Depuis les frappes du 28 février dernier sur l'Iran, l'avance a fondu mais reste à 18%. Avec l'annonce de cessez-le-feu en Iran nous allons voir comment va réagir la clientèle. Nous espérons entrer maintenant dans une phase de réflexion plus positive », observe Ange Derment.