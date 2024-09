Groupe : Ange Derment et les ex-Transat reviennent avec Kosmo Travel Groups

Kosmo Travel Groups propose également une large gamme de circuits et de week-ends sur différentes destinations : Norvège, Irlande, Canada, Cuba, USA, Thaïlande, Vietnam, Afrique du Sud, Ile Maurice, Maroc... sans oublier l'Europe.



Objectifs affichés pour 2025 : faire voyager 10000 pax dont 20% sur les hôtels avec engagements, 30% via des TO tiers, et 50% sur la production long-courrier, week-ends et circuits hors bassin méditerranéen.



Pour découvrir cette nouvelle production, toute l'équipe vous attend à l'IFTM sur le stand K085.