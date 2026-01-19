TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

Près de 1400 participants


C'est un exil à Bruxelles qui n'est pas passé inaperçu. Près de 1 500 chirurgiens se sont retrouvés dans la capitale belge pour 3 jours la semaine dernière. A la manœuvre pour orchestrer ce déplacement : Kosmo Travel Groups a sécurisé 1 400 chambres d'hôtels, mobilisé 32 autocars et coordonné conférences et séances de travail.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Les équipes de Kosmo travel groups - Photo KTG
Les équipes de Kosmo travel groups - Photo KTG
CroisiEurope
C'est une opération qui a fait la Une des médias.

Au lendemain d'une mobilisation massive dans les rues de Paris, plusieurs chirurgiens et spécialistes du bloc opératoire ont prolongé leur mouvement et ont organisé un "exil symbolique" vers Bruxelles du 11 au 14 janvier 2026.

Une manifestation d'envergure qui a eu l'appui de Kosmo Travel Groups. Le voyagiste fondé par Ange Derment a été à la manœuvre pour organiser le déplacement, le séjour ainsi que les conférences et séances de travail prévues pendant ces 3 jours.

Un travail qui a été mené bien en amont de l'opération.

"À la demande du BLOC regroupant trois organisations syndicales médicales représentatives, dont l’UCDF, le SYNGOF et le Syndicat des Anesthésistes Libéraux, les équipes de Kosmo Travel Groups ont travaillé sur ce projet d’envergure dès juillet 2025, mobilisant pendant plus de six mois leurs expertises en ingénierie de déplacements de groupes, en solutions technologiques et en coordination événementielle internationale," indique un communiqué du groupiste dirigé par Ange Derment.

A lire aussi : Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

Plus de 1 400 chambres d’hôtel, réparties sur plus de 10 établissements

Les chirurgiens français ont organisé leur "exil symbolique" à Bruxelles - Photo KTG
Les chirurgiens français ont organisé leur "exil symbolique" à Bruxelles - Photo KTG
Autres articles
Pour fluidifier l'organisation, le voyagiste a conçu et mis à disposition une plateforme technologique dédiée, permettant aux participants de gérer de manière autonome l’ensemble des inscriptions, des options logistiques et des informations liées au programme.

Pour préparer au mieux le déplacement, plusieurs voyages opérationnels ont été réalisés en Belgique.

Car pour loger l'ensemble des participants il a fallu sécuriser la réservation de plus de 1 400 chambres d’hôtel, réparties sur plus de 10 établissements.

Le 11 janvier 2026, au départ de la Porte Dauphine à Paris, plus de 40 personnes de Kosmo Travel Groups ont coordonné le départ. Il n'en fallait pas moins pour accueillir les plus de 1 500 chirurgiens et les faire monter à bord des 32 autocars à destination de Bruxelles (plus de 500 médecins ayant été réquisitionnés n’ont pu prendre le départ).

Des séances de travail et des conférences

Kosmo travel groups a organisé aussi les conférences et séances de travail - photo KTG
Kosmo travel groups a organisé aussi les conférences et séances de travail - photo KTG
Sur place, une équipe de 20 personnes a assuré l’accueil, la gestion des arrivées, la répartition hôtelière et le bon déroulement logistique de l’ensemble du séjour.

Au-delà du déplacement et de l'hébergement, le programme comprenait aussi :

- Une séance plénière réunissant les présidents des organisations syndicales et l’ensemble des participants, avec l’intervention de l’économiste Frédéric Bizard autour des enjeux de réorganisation du financement du secteur médical.

- Plusieurs séances de travail thématiques dédiées aux obstétriciens et gynécologues.

- Une conférence de presse internationale diffusée en direct, permettant l’intervention de journalistes connectés depuis plusieurs pays, dont la France.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous avons vu le professionnalisme et l’engagement de l’ensemble de nos équipes se déployer sur une opération aussi complexe et sensible. Des moyens humains, techniques et logistiques importants ont été mobilisés pour garantir l’entière satisfaction de notre client.

Cette mission illustre pleinement la capacité de Kosmo Travel Groups à innover et à piloter des projets de voyages à très grande échelle» a détaillé Gilles Delaruelle Directeur général associé & cofondateur – Kosmo Travel Groups.

Depuis sa création et après une année de lancement, Kosmo Travel Groups trace sa route et annone une année 2026 qualifiée d'"exceptionnelle". La progression est "spectaculaire avec une croissance de +30 % sur le portefeuille 2026."

Quant à 2027, l'année est déjà bien en marche, et les tarifs groupes 2027 sont prêts !

Lu 2589 fois

Tags : kosmo travel groups
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 19 Janvier 2026 - 18:52 Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production

Vendredi 16 Janvier 2026 - 11:20 Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Mondial Tourisme
Dernière heure

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Christophe Bourachot nommé Responsable Prestation Loisirs d'Azureva

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
Production

Production

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !
AirMaG

AirMaG

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes
Transport

Transport

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
La Travel Tech

La Travel Tech

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias