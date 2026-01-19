32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

C'est une opération qui a fait la Une des médias.
Au lendemain d'une mobilisation massive dans les rues de Paris, plusieurs chirurgiens et spécialistes du bloc opératoire ont prolongé leur mouvement et ont organisé un "exil symbolique" vers Bruxelles du 11 au 14 janvier 2026.
Une manifestation d'envergure qui a eu l'appui de Kosmo Travel Groups. Le voyagiste fondé par Ange Derment a été à la manœuvre pour organiser le déplacement, le séjour ainsi que les conférences et séances de travail prévues pendant ces 3 jours.
Un travail qui a été mené bien en amont de l'opération.
"À la demande du BLOC regroupant trois organisations syndicales médicales représentatives, dont l’UCDF, le SYNGOF et le Syndicat des Anesthésistes Libéraux, les équipes de Kosmo Travel Groups ont travaillé sur ce projet d’envergure dès juillet 2025, mobilisant pendant plus de six mois leurs expertises en ingénierie de déplacements de groupes, en solutions technologiques et en coordination événementielle internationale," indique un communiqué du groupiste dirigé par Ange Derment.
Plus de 1 400 chambres d’hôtel, réparties sur plus de 10 établissements
Pour fluidifier l'organisation, le voyagiste a conçu et mis à disposition une plateforme technologique dédiée, permettant aux participants de gérer de manière autonome l’ensemble des inscriptions, des options logistiques et des informations liées au programme.
Pour préparer au mieux le déplacement, plusieurs voyages opérationnels ont été réalisés en Belgique.
Car pour loger l'ensemble des participants il a fallu sécuriser la réservation de plus de 1 400 chambres d’hôtel, réparties sur plus de 10 établissements.
Le 11 janvier 2026, au départ de la Porte Dauphine à Paris, plus de 40 personnes de Kosmo Travel Groups ont coordonné le départ. Il n'en fallait pas moins pour accueillir les plus de 1 500 chirurgiens et les faire monter à bord des 32 autocars à destination de Bruxelles (plus de 500 médecins ayant été réquisitionnés n’ont pu prendre le départ).
Des séances de travail et des conférences
Sur place, une équipe de 20 personnes a assuré l’accueil, la gestion des arrivées, la répartition hôtelière et le bon déroulement logistique de l’ensemble du séjour.
Au-delà du déplacement et de l'hébergement, le programme comprenait aussi :
- Une séance plénière réunissant les présidents des organisations syndicales et l’ensemble des participants, avec l’intervention de l’économiste Frédéric Bizard autour des enjeux de réorganisation du financement du secteur médical.
- Plusieurs séances de travail thématiques dédiées aux obstétriciens et gynécologues.
- Une conférence de presse internationale diffusée en direct, permettant l’intervention de journalistes connectés depuis plusieurs pays, dont la France.
« C’est avec beaucoup de fierté que nous avons vu le professionnalisme et l’engagement de l’ensemble de nos équipes se déployer sur une opération aussi complexe et sensible. Des moyens humains, techniques et logistiques importants ont été mobilisés pour garantir l’entière satisfaction de notre client.
Cette mission illustre pleinement la capacité de Kosmo Travel Groups à innover et à piloter des projets de voyages à très grande échelle» a détaillé Gilles Delaruelle Directeur général associé & cofondateur – Kosmo Travel Groups.
Depuis sa création et après une année de lancement, Kosmo Travel Groups trace sa route et annone une année 2026 qualifiée d'"exceptionnelle". La progression est "spectaculaire avec une croissance de +30 % sur le portefeuille 2026."
Quant à 2027, l'année est déjà bien en marche, et les tarifs groupes 2027 sont prêts !
