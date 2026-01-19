32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

exil symbolique

"À la demande du BLOC regroupant trois organisations syndicales médicales représentatives, dont l’UCDF, le SYNGOF et le Syndicat des Anesthésistes Libéraux, les équipes de Kosmo Travel Groups ont travaillé sur ce projet d’envergure dès juillet 2025, mobilisant pendant plus de six mois leurs expertises en ingénierie de déplacements de groupes, en solutions technologiques et en coordination événementielle internationale,"

C'est une opération qui a fait la Une des médias.Au lendemain d'une mobilisation massive dans les rues de Paris, plusieurs chirurgiens et spécialistes du bloc opératoire ont prolongé leur mouvement et ont organisé un "" vers Bruxelles du 11 au 14 janvier 2026.Le voyagiste fondé para été à la manœuvre pour organiser le déplacement, le séjour ainsi que les conférences et séances de travail prévues pendant ces 3 jours.Un travail qui a été mené bien en amont de l'opération.indique un communiqué du groupiste dirigé par Ange Derment.