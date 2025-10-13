TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

Un partenariat stratégique avec l’Office du Tourisme de Chypre


Kosmo Travel Groups a annoncé, lors du salon IFTM Top Resa à Paris, la signature d’un partenariat stratégique avec l’Office du Tourisme de Chypre.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027 - Depositphotos @KirillM
Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027 - Depositphotos @KirillM
Aerticket
Kosmo Travel Groups a officialisé un partenariat stratégique avec l’Office du Tourisme de Chypre, à l’occasion du salon IFTM Top Resa à Paris.

Une alliance qui marque une nouvelle étape pour le groupiste, bien décidé à renforcer sa présence sur l’île méditerranéenne.

La signature s’est tenue en présence de M. Kostas Koumis, ministre délégué au Tourisme chypriote, M. John Katchiolides (Amathus Corporation / Kosmo Travel Groups), M. Ange Derment, CEO de Kosmo Travel Groups, ainsi que des représentants de la compagnie Cyprus Airways.

Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte de forte demande pour la destination. Le marché des voyages de groupes vers Chypre connaît une croissance continue précise un communiqué de presse sans toutefois donner de chiffres.

"Ce partenariat représente une étape clé pour notre marque. Il témoigne de notre volonté de proposer à nos clients des destinations toujours plus qualitatives et de consolider notre position d’acteur incontournable sur le marché du tourisme de groupe", a déclaré Ange Derment, fondateur de Kosmo Travel Groups.

Des actions conjointes pour promouvoir Chypre

Autres articles
À travers cette collaboration, Kosmo Travel et l’Office du Tourisme de Chypre entendent unir leurs expertises pour renforcer la visibilité de la destination auprès des professionnels du secteur.

Des actions de promotion communes, la création d’itinéraires sur mesure pour les groupes et le soutien à l’économie locale figurent parmi les axes majeurs du partenariat.

Cette alliance devrait ainsi permettre de valoriser les prestataires et hébergeurs chypriotes, tout en offrant de nouvelles perspectives de voyage pour les groupes.

Avec ce partenariat, Kosmo Travel Groups confirme sa stratégie de développement sur les destinations méditerranéennes. Après la Grèce, l’agence mise sur Chypre comme nouveau pilier de son offre groupes pour 2026/2027.


Lu 213 fois

Tags : chypre, kosmo travel groups
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel
Dernière heure

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyJet holidays met le cap sur Louxor

easyJet holidays met le cap sur Louxor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

B&amp;B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias