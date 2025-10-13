Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

Ce partenariat représente une étape clé pour notre marque. Il témoigne de notre volonté de proposer à nos clients des destinations toujours plus qualitatives et de consolider notre position d’acteur incontournable sur le marché du tourisme de groupe

Kosmo Travel Groups a officialisé un partenariat stratégique avec l’, à l’occasion du salonUne alliance qui marque une nouvelle étape pour le, bien décidé à renforcer sa présence sur lLa signature s’est tenue en présence de, ministre délégué au Tourisme chypriote,(Amathus Corporation / Kosmo Travel Groups),, CEO de Kosmo Travel Groups, ainsi que des représentants de la compagnie Cyprus Airways.Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte. Le marché des voyages de groupes vers Chypre connaît une croissance continue précise un communiqué de presse sans toutefois donner de chiffres.", a déclaré Ange Derment , fondateur de Kosmo Travel Groups.