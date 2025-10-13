Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

Kosmo Travel Groups a officialisé un partenariat stratégique avec l’Office du Tourisme de Chypre, à l’occasion du salon IFTM Top Resa à Paris.
Une alliance qui marque une nouvelle étape pour le groupiste, bien décidé à renforcer sa présence sur l’île méditerranéenne.
La signature s’est tenue en présence de M. Kostas Koumis, ministre délégué au Tourisme chypriote, M. John Katchiolides (Amathus Corporation / Kosmo Travel Groups), M. Ange Derment, CEO de Kosmo Travel Groups, ainsi que des représentants de la compagnie Cyprus Airways.
Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte de forte demande pour la destination. Le marché des voyages de groupes vers Chypre connaît une croissance continue précise un communiqué de presse sans toutefois donner de chiffres.
"Ce partenariat représente une étape clé pour notre marque. Il témoigne de notre volonté de proposer à nos clients des destinations toujours plus qualitatives et de consolider notre position d’acteur incontournable sur le marché du tourisme de groupe", a déclaré Ange Derment, fondateur de Kosmo Travel Groups.
Des actions conjointes pour promouvoir Chypre
À travers cette collaboration, Kosmo Travel et l’Office du Tourisme de Chypre entendent unir leurs expertises pour renforcer la visibilité de la destination auprès des professionnels du secteur.
Des actions de promotion communes, la création d’itinéraires sur mesure pour les groupes et le soutien à l’économie locale figurent parmi les axes majeurs du partenariat.
Cette alliance devrait ainsi permettre de valoriser les prestataires et hébergeurs chypriotes, tout en offrant de nouvelles perspectives de voyage pour les groupes.
Avec ce partenariat, Kosmo Travel Groups confirme sa stratégie de développement sur les destinations méditerranéennes. Après la Grèce, l’agence mise sur Chypre comme nouveau pilier de son offre groupes pour 2026/2027.
Publié par Amelia Brille
