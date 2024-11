Chypre : Une destination ensoleillée toute l’année

Depuis quelques années, Chypre met en place de multiples stratégies pour allonger sa haute saison, et développer les périodes plus creuses ayant elles aussi des attraits touristiques. On peut mentionner notamment la création des, dont un concernant 8 villages et leurs marchés de Noël traditionnels pour attirer les voyageurs en quête d’une destination hivernale douce.En effet, Chypre connaît un tourisme de plus en plus important, l’année 2024 étant l’une de ses plus belles saisons, avec une augmentation dedu trafic aéroport par rapport à 2023.Quant à sa période janvier – octobre, on note une évolution dedontdepar rapport à 2022. Le marché français occupe une place centrale dans les récentes campagnes marketing et il évolue constamment depuis 2 ans. Cependant, la concurrence est difficile notamment en raison de la préférence des voyageurs français pour les îles francophones.On peut ainsi mettre en avant les efforts des différents acteurs du tourisme qui ont porté leurs fruits, et l’envie de découvrir une nouvelle destination ensoleillée et européenne s’affiche. L’agence CREATIVE Tours contribue comme toujours leader depuis maintenantet offre comme chaque année des nouveautés afin de satisfaire l’ensemble des demandes. On peut noter la création d’ungroupe regroupant sites incontournables avec rencontres locales et gastronomiques. Complétant ainsi sa production actuelle (GIR, autotours, circuits privatifs, excursions locales…) et sa belleLes conditions météorologiques étant plus que clémentes sur la belle île d’Aphrodite, que les mois d’octobre et novembre commencent eux aussi à afficher des chiffres dignes de la haute saison. Ses, positionnent Chypre comme ayant l’une des plus longues saisons estivales de Méditerranée.