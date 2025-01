Chypre 2025 avec Creative Tours : Nouveautés, Vols Renforcés et Expériences Uniques

L’Atlantica Callisto 4*, avec ces studios et appartements reparties sur de petits batiments pour conserver une ambiance village, est situé directement sur la place juste en face du fameux musee sous-marin Musan, à quelques pas des bars, restaurants et boutiques du centre animé de la ville.



L’atlantica Oasis 4*, un hôtel familial avec de vastes piscines, situé à proximité de la plage dans la zone touristique de Limassol, offrant un univers de divertissement et loisirs pour tous les âges.



Cette année, Creative Tours s'associe également à plusieurs acteurs du marché pour proposer des nouveaux hôtels labelisés comme le Club Framissima Pernera Beach 4* à Protaras et le Club Jumbo Cynthiana Beach 3* à Paphos, en complément du très apprécié Club Framissima Louis Ledra Beach 4*. A Limassol Top Clubs Atlantica Oasis 4* et à Larnaca Jet Tours Signature Sandy Beach Hotel & Spa 4*. Sans oublier le Club Coralia Beach Hotel & Resort 5* à Paphos.