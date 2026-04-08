MSC Euribia : les départs des 2 et 3 mai depuis Kiel et Copenhague annulés

Le navire n’est pas encore en mesure de quitter le golfe Persique

Le MSC Euribia ne débutera pas sa saison comme prévu en Europe du Nord. Les départs programmés les 2 mai à Kiel et 3 mai à Copenhague sont annulés, faute de repositionnement possible du navire depuis le Moyen-Orient. Les passagers concernés sont actuellement contactés.



Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 8 Avril 2026 à 15:15

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