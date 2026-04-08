MSC Euribia : les départs des 2 et 3 mai depuis Kiel et Copenhague annulés

Le MSC Euribia ne pourra pas rejoindre à temps l'Europe du Nord début mai pour débuter sa saison @MSC
Coup d’arrêt pour le lancement de saison du MSC Euribia.
Selon les informations de la compagnie, le paquebot de MSC Croisières, malgré la réouverture annoncée du détroit d’Ormuz, ne pourra pas assurer ses premières croisières en Europe du Nord début mai, en raison de son immobilisation prolongée dans le Golfe.
Dans un message, la compagnie indique que « malgré les récents développements au Moyen-Orient, MSC Euribia n’est pas encore en mesure de quitter la région », confirmant de facto l’impossibilité d’assurer son repositionnement vers l’Europe du Nord dans les délais prévus.
Conséquence directe : les croisières au départ de Kiel le 2 mai et de Copenhague le 3 mai sont annulées. Ces itinéraires devaient marquer le coup d’envoi de la saison estivale du navire sur les fjords norvégiens.
Selon les informations de la compagnie, le paquebot de MSC Croisières, malgré la réouverture annoncée du détroit d’Ormuz, ne pourra pas assurer ses premières croisières en Europe du Nord début mai, en raison de son immobilisation prolongée dans le Golfe.
Dans un message, la compagnie indique que « malgré les récents développements au Moyen-Orient, MSC Euribia n’est pas encore en mesure de quitter la région », confirmant de facto l’impossibilité d’assurer son repositionnement vers l’Europe du Nord dans les délais prévus.
Conséquence directe : les croisières au départ de Kiel le 2 mai et de Copenhague le 3 mai sont annulées. Ces itinéraires devaient marquer le coup d’envoi de la saison estivale du navire sur les fjords norvégiens.
Un remboursement ou un report sur une croisière alternative
Autres articles
-
Ponant met en place une "Politique Sérénité" pour soutenir la distribution
-
HX Expéditions déploie une offre en petit comité aux Galápagos
-
MSC Croisières lance un programme de parrainage pour booster ses ventes
-
Golfe Persique annulé, navires bloqués : les compagnies redéploient leurs capacités
-
MSC World Europa déployé dans les Antilles françaises pour l’hiver 2026/2027
L’ensemble des passagers concernés est actuellement contacté par la compagnie. Deux options leur sont proposées : le report sur une croisière alternative ou le remboursement intégral.
Cet épisode s’inscrit dans un mouvement plus large. Face aux tensions persistantes dans la région, MSC Croisières a d’ores et déjà renoncé à sa prochaine saison au Moyen-Orient.
La compagnie a choisi de redéployer une partie de sa flotte vers des zones jugées plus sûres et plus porteuses.
Le MSC World Europa, initialement positionné dans le Golfe, a ainsi été repositionné vers les Antilles, illustrant un basculement rapide.
Outre le MSC Euribia, plusieurs navires restent immobilisés dans le Golfe : les Celestyal Journey et Celestyal Discovery (Celestyal), les Mein Schiff 4 et Mein Schiff 5 (TUI Cruises), ainsi qu’un navire d’Aroya Cruises, une compagnie saoudienne.
Cet épisode s’inscrit dans un mouvement plus large. Face aux tensions persistantes dans la région, MSC Croisières a d’ores et déjà renoncé à sa prochaine saison au Moyen-Orient.
La compagnie a choisi de redéployer une partie de sa flotte vers des zones jugées plus sûres et plus porteuses.
Le MSC World Europa, initialement positionné dans le Golfe, a ainsi été repositionné vers les Antilles, illustrant un basculement rapide.
Outre le MSC Euribia, plusieurs navires restent immobilisés dans le Golfe : les Celestyal Journey et Celestyal Discovery (Celestyal), les Mein Schiff 4 et Mein Schiff 5 (TUI Cruises), ainsi qu’un navire d’Aroya Cruises, une compagnie saoudienne.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Laurent Guéna
Voir tous les articles de Laurent Guéna