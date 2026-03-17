Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027

Une croisière exclusive en Méditerranée

Le tour-opérateur Kuoni annonce une croisière exclusive à bord du Royal Clipper. Ce départ unique, prévu le 8 mai 2027 depuis Nice, proposera une semaine de navigation en Méditerranée avec un itinéraire dédié et plusieurs intervenants invités à bord.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 17 Mars 2026 à 09:09

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