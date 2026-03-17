logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027

Une croisière exclusive en Méditerranée


Le tour-opérateur Kuoni annonce une croisière exclusive à bord du Royal Clipper. Ce départ unique, prévu le 8 mai 2027 depuis Nice, proposera une semaine de navigation en Méditerranée avec un itinéraire dédié et plusieurs intervenants invités à bord.


Rédigé par le Mardi 17 Mars 2026 à 09:09

Kuoni annonce une croisière exclusive à bord du Royal Clipper - Illustration : Kuoni
Kuoni annonce une croisière exclusive à bord du Royal Clipper - Illustration : Kuoni
CroisiEurope
Kuoni annonce le lancement d’une croisière exclusive à bord du Royal Clipper.

Ce départ est programmé le 8 mai 2027 au départ de Nice pour une semaine de navigation en Méditerranée.

Privatisé pour l’occasion, le voilier cinq-mâts accueillera les passagers pour un itinéraire spécialement conçu par le tour-opérateur.

Le programme prévoit plusieurs escales emblématiques de la région, notamment à Portofino, Portoferraio sur l’île d’Elbe, Bonifacio, Alghero en Sardaigne, Ajaccio et Monaco.

Des invités programmé pour la croisière

Autres articles
La programmation inclura également des rencontres à bord avec deux écrivains-conférenciers : Jennifer Lesieur et Stéphane Dugast.

La journaliste et biographe partagera sa passion pour les grandes figures de l’aventure, tandis que l’auteur et réalisateur, spécialiste de l’exploration contemporaine, évoquera ses récits d’expédition lors de conférences et d’échanges avec les passagers.

Autre présence annoncée à bord : Geoffrey Duval, ambassadeur du voyagiste et professionnel du tourisme spécialisé dans l’univers des croisières. Il accompagnera les passagers durant toute la traversée.

Pour accompagner les ventes des agences partenaires, Kuoni met en place une offre privilège de 10% de réduction pour toute réservation effectuée avant le 31 août 2026.

Les capacités à bord étant limitées, le tour-opérateur invite les agents de voyages à proposer dès à présent cette croisière à leurs clients.

Les réservations sont disponible ici.


Lu 266 fois

Tags : kuoni, royal clipper
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 17 Mars 2026 - 07:20 Catlante Catamarans met les voiles aux Baléares

Lundi 16 Mars 2026 - 12:11 Grands Espaces reprend Exploris One dès l'été 2026

Brand news CruiseMaG

Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation

Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation
Royal Caribbean, la marque de croisière au logo faisant hommage à son origine norvégienne (la...
Dernière heure

Hôtellerie : la croissance passe désormais par la valeur plutôt que par les réservations

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais & Châteaux à travers le monde

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination

Parc Spirou Provence : une zone immersive Naruto ouvrira en avril 2026

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Directive européenne : quid du remboursement sans frais pour les CEI au point de départ ?

Directive européenne : quid du remboursement sans frais pour les CEI au point de départ ?
Partez en France

Partez en France

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination

Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique

Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique
Production

Production

TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril

TUI France lance des "ventes flash" chaque week-end en mars et avril
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026

LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent

Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais & Châteaux à travers le monde

Neuf nouvelles adresses rejoignent Relais &amp; Châteaux à travers le monde
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal

Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027

Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias