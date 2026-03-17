Kuoni propose un départ unique à bord du Royal Clipper en 2027

Kuoni annonce le lancement d’une croisière exclusive à bord du Royal Clipper.
Ce départ est programmé le 8 mai 2027 au départ de Nice pour une semaine de navigation en Méditerranée.
Privatisé pour l’occasion, le voilier cinq-mâts accueillera les passagers pour un itinéraire spécialement conçu par le tour-opérateur.
Le programme prévoit plusieurs escales emblématiques de la région, notamment à Portofino, Portoferraio sur l’île d’Elbe, Bonifacio, Alghero en Sardaigne, Ajaccio et Monaco.
Ce départ est programmé le 8 mai 2027 au départ de Nice pour une semaine de navigation en Méditerranée.
Privatisé pour l’occasion, le voilier cinq-mâts accueillera les passagers pour un itinéraire spécialement conçu par le tour-opérateur.
Le programme prévoit plusieurs escales emblématiques de la région, notamment à Portofino, Portoferraio sur l’île d’Elbe, Bonifacio, Alghero en Sardaigne, Ajaccio et Monaco.
Des invités programmé pour la croisière
Autres articles
-
Kuoni fait le forcing sur le BtoB
-
Kuoni France : le plan de Gonzague de Gélis pour relancer la croissance en 2026
-
Île Maurice : immersion exclusive dans les établissements Marriott avec Kuoni
-
Kuoni France : Michel Quenot nommé Vice Président Développement
-
Kuoni France : Matthieu Mariotti devient directeur du tour operating
La programmation inclura également des rencontres à bord avec deux écrivains-conférenciers : Jennifer Lesieur et Stéphane Dugast.
La journaliste et biographe partagera sa passion pour les grandes figures de l’aventure, tandis que l’auteur et réalisateur, spécialiste de l’exploration contemporaine, évoquera ses récits d’expédition lors de conférences et d’échanges avec les passagers.
Autre présence annoncée à bord : Geoffrey Duval, ambassadeur du voyagiste et professionnel du tourisme spécialisé dans l’univers des croisières. Il accompagnera les passagers durant toute la traversée.
Pour accompagner les ventes des agences partenaires, Kuoni met en place une offre privilège de 10% de réduction pour toute réservation effectuée avant le 31 août 2026.
Les capacités à bord étant limitées, le tour-opérateur invite les agents de voyages à proposer dès à présent cette croisière à leurs clients.
Les réservations sont disponible ici.
La journaliste et biographe partagera sa passion pour les grandes figures de l’aventure, tandis que l’auteur et réalisateur, spécialiste de l’exploration contemporaine, évoquera ses récits d’expédition lors de conférences et d’échanges avec les passagers.
Autre présence annoncée à bord : Geoffrey Duval, ambassadeur du voyagiste et professionnel du tourisme spécialisé dans l’univers des croisières. Il accompagnera les passagers durant toute la traversée.
Pour accompagner les ventes des agences partenaires, Kuoni met en place une offre privilège de 10% de réduction pour toute réservation effectuée avant le 31 août 2026.
Les capacités à bord étant limitées, le tour-opérateur invite les agents de voyages à proposer dès à présent cette croisière à leurs clients.
Les réservations sont disponible ici.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille