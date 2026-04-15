Transavia France : Laure Engel nommée directrice générale Exploitation

Transavia France, filiale low-cost du groupe Air France-KLM, annonce la nomination de Laure Engel au poste de Directrice Générale Exploitation. Elle rejoint à ce titre le Comité Exécutif de la compagnie.
À 43 ans, Laure Engel succède à Adrien Lafont, qui après trois années en tant que Directeur Général Exploitation, prendra les fonctions de Directeur de la Stratégie et du Programme au sein de la Direction Commerciale de Transavia France.
Laure Engel débute sa carrière en 2005 au sein du Groupe Air France, alors diplômée en Mathématiques Appliquées de l’Université Paris-Dauphine et titulaire d’un Mastère de l’ESSEC.
À 43 ans, Laure Engel succède à Adrien Lafont, qui après trois années en tant que Directeur Général Exploitation, prendra les fonctions de Directeur de la Stratégie et du Programme au sein de la Direction Commerciale de Transavia France.
Laure Engel débute sa carrière en 2005 au sein du Groupe Air France, alors diplômée en Mathématiques Appliquées de l’Université Paris-Dauphine et titulaire d’un Mastère de l’ESSEC.
Le parcours de Laure Engel
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Elle rentre au département du Revenue Management-Pricing. Elle poursuit son parcours à la Direction du Programme des vols Court et Moyen-Courrier, où elle prend en charge le réseau domestique Air France et Hop!, notamment au départ d’Orly, ce qui lui permet d’accompagner déjà le développement de Transavia.
En 2017, elle participe à la création et au lancement de la filiale Joon, avant de rejoindre les Relations Sociales Pilotes d’Air France.
Depuis 2022, elle occupait à Madrid le poste de Directrice de Projets chez Ouigo España, filiale du Groupe SNCF, où elle pilotait des projets de développement stratégique et d’amélioration des processus métiers, de la planification à la production des opérations.
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Depuis 2022, elle occupait à Madrid le poste de Directrice de Projets chez Ouigo España, filiale du Groupe SNCF, où elle pilotait des projets de développement stratégique et d’amélioration des processus métiers, de la planification à la production des opérations.