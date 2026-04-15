Transavia France : Laure Engel nommée directrice générale Exploitation

Elle rentre au département du Revenue Management-Pricing. Elle poursuit son parcours à la Direction du Programme des vols Court et Moyen-Courrier, où elle prend en charge le réseau domestique Air France et Hop!, notamment au départ d’Orly, ce qui lui permet d’accompagner déjà le développement de Transavia.



En 2017, elle participe à la création et au lancement de la filiale Joon, avant de rejoindre les Relations Sociales Pilotes d’Air France.



Depuis 2022, elle occupait à Madrid le poste de Directrice de Projets chez Ouigo España, filiale du Groupe SNCF, où elle pilotait des projets de développement stratégique et d’amélioration des processus métiers, de la planification à la production des opérations.