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Transavia inaugure son premier salon à Paris Orly (vidéo)

Un espace moderne, calme et convivial


La filiale low cost du groupe Air France-KLM a célébré, mardi 5 mai, l’ouverture de son premier salon à l’aéroport de Paris-Orly. Une nouvelle étape dans la stratégie de Transavia visant à enrichir l’expérience de ses clients et particulièrement les orphelins d’Air France à Orly.


Rédigé par le Mercredi 6 Mai 2026 à 12:13

Julien Mallard, ciseaux en main, coupe le ruban du nouveau salon Transavia - Photo : C. Hardin
Julien Mallard, ciseaux en main, coupe le ruban du nouveau salon Transavia - Photo : C. Hardin
Exotismes
La presse a pu découvrir, ce mardi 5 mai 2026, et 24 heures avant les premiers passagers, le tout nouveau salon Transavia à l’aéroport de Paris-Orly.

Une étape importante dans l’amélioration continue de l’expérience client surtout après la "grande bascule" du 29 mars dernier, date à laquelle la compagnie a récupéré "ses orphelins" sur les destinations de Toulouse, Nice et Marseille, après le départ d’Air France d’Orly.

Pour séduire une clientèle souvent Affaires sur ces anciennes lignes d’Air France, les équipes de Transavia - avec notamment Julien Mallard, le directeur général adjoint commercial de Transavia France - ont réinvesti l’ancien salon de "la grande sœur" et l’ont relooké.

Un salon "comme chez les grandes"

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Le résultat est assez réussi. Le salon est pensé comme un espace moderne, calme et convivial.

À disposition, une offre de restauration de qualité avec un large choix de boissons chaudes et froides, ainsi que des collations adaptées à tous les moments de la journée, mettant à l’honneur des produits français et régionaux.

Les produits frais et locaux sont privilégiés avec des portions raisonnables (mais à volonté) pour éviter le gâchis.

Pas de champagne - low cost oblige - mais une belle sélection de vins AOP que nous avons goûtés ainsi que de la bière et des boissons fraîches.

Le salon décline plusieurs espaces configurés différemment suivant qu’on veuille boire un verre, se relaxer dans un grand fauteuil, manger ou travailler. Prises de courant en nombre et wi-fi haut débit offert.

Qui peut profiter du salon Transavia ?

Vues du nouveau salon Transavia - Photos : C. Hardin
Vues du nouveau salon Transavia - Photos : C. Hardin
Le Salon Transavia est ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h et réservé aux clients des vols domestiques.

Il est en accès libre aux clients Max ainsi qu’aux membres Flying Blue Platinum.

Pour les autres clients, le salon est accessible au tarif de 40 euros avec, pour les clients Flying Blue Gold, une réduction de 20 euros.

La rentabilité pas encore au rendez-vous

Cette stratégie d’amélioration significative du produit avait un calendrier contraint avec la décision prise par le groupe Air France - KLM il y a plusieurs années de rapatrier les lignes d'Air France à Roissy et de redonner les créneaux à Transavia.

Les investissements nécessaires cumulés à ceux de l’intégration des nouveaux Airbus A320, qui remplacent progressivement les Boeing 737, ont pesé sur les comptes.

Aussi, la crise au Moyen-Orient avec des lignes suspendues depuis plusieurs semaines comme Tel-Aviv ou Beyrouth a, elle aussi, dégradé les comptes.

La publication des résultats du groupe AF-KLM pour le premier trimestre 2026 a globalement été saluée par la presse.

Cependant et concernant la filiale loisir, elle reste dans une situation difficile, avec un résultat opérationnel à -232 M€.

La fenêtre 2025 - 2026 pour un retour à l’équilibre, vu la conjoncture, est peut-être trop optimiste.

La stratégie pourrait cependant finir par payer. Après l’absorption des coûts du réseau Air France et il faut l’espérer, une stabilisation au Moyen-Orient, une croissance redevenue rentable sur tous les marchés loisirs, une réduction structurelle des coûts grâce aux nouveaux Airbus, 2027 pourrait voir une amélioration dans les comptes de la compagnie.

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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Tags : transavia
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