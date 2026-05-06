Transavia inaugure son premier salon à Paris Orly (vidéo)

Le résultat est assez réussi. Le salon est pensé comme un espace moderne, calme et convivial.



À disposition, une offre de restauration de qualité avec un large choix de boissons chaudes et froides, ainsi que des collations adaptées à tous les moments de la journée, mettant à l’honneur des produits français et régionaux.



Les produits frais et locaux sont privilégiés avec des portions raisonnables (mais à volonté) pour éviter le gâchis.



Pas de champagne - low cost oblige - mais une belle sélection de vins AOP que nous avons goûtés ainsi que de la bière et des boissons fraîches.



Le salon décline plusieurs espaces configurés différemment suivant qu’on veuille boire un verre, se relaxer dans un grand fauteuil, manger ou travailler. Prises de courant en nombre et wi-fi haut débit offert.