Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !

Ainsi, en raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse importante et soudaine des prix des carburants, notamment du kérosène, Air France a décidé d’augmenter sa surcharge transporteur, celle-ci couvrant également d’autres postes.Il faut dire que le cours du kérosène s’est encore davantage envolé que celui du Brent, référence dans la fixation du prix du brut. Il est passé d’un peu plus de 90 dollars en janvier à 209 dollars, soit une hausse de 132 % depuis le début de l’année.Dans ces conditions, Air France a porté, fin mars, sa surcharge de 50 à 100 euros pour un aller-retour en classe économique. Elle atteint 70 euros sur les vols vers les États-Unis, le Canada et le Mexique.Sur les vols court et moyen-courriers, toujours en classe économique, les tarifs ont augmenté de 10 euros aller-retour.