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Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !

Air France fait passer sa surcharge de 50 à 100 euros


L’inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient commence à devenir plus que palpable dans le secteur du tourisme. Les compagnies ont immédiatement répercuté la flambée du baril, via la mise en place de surcharges carburant, et continuent d’affiner leur politique tarifaire. Air France et KLM ont décidé de doubler ce poste.



Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 11:15

Air France fait passer sa surcharge de 50 à 100 euros - Depositphotos
Air France fait passer sa surcharge de 50 à 100 euros - Depositphotos
TAP Air Portugal
Le cessez-le-feu signé par l’Iran et les États-Unis ne semble convaincre personne.

Bien qu’il ait été salué par les marchés, et malgré une baisse temporaire du cours du baril, le Brent reste à un niveau élevé, au-delà des 95 dollars, et semble même repartir à la hausse.

Dans ces conditions, les compagnies ont immédiatement réagi en mettant en place des surcharges carburant.

Dès le 11 mars, Air France et KLM ont procédé à une mise à jour de leur surcharge transporteur, à hauteur de 25 euros par trajet en classes Economy et Premium, soit 50 euros aller-retour.

Quelques semaines plus tard, les deux compagnies ont revu leur position.

Air France : la surcharge passe de 50 à 100 euros

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Ainsi, en raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse importante et soudaine des prix des carburants, notamment du kérosène, Air France a décidé d’augmenter sa surcharge transporteur, celle-ci couvrant également d’autres postes.

Il faut dire que le cours du kérosène s’est encore davantage envolé que celui du Brent, référence dans la fixation du prix du brut. Il est passé d’un peu plus de 90 dollars en janvier à 209 dollars, soit une hausse de 132 % depuis le début de l’année.

A lire : Aérien : surcharge carburant, envolée des cours... la crainte d'une pénurie de kérosène ?

Dans ces conditions, Air France a porté, fin mars, sa surcharge de 50 à 100 euros pour un aller-retour en classe économique. Elle atteint 70 euros sur les vols vers les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Sur les vols court et moyen-courriers, toujours en classe économique, les tarifs ont augmenté de 10 euros aller-retour.

Transavia augmente ses prix de 10 euros, aux USA, le prix des bagages flambent

Du côté de Transavia, la hausse est plus légère, puisque la compagnie nous indique avoir relevé ses tarifs de 10 euros en moyenne pour un aller-retour, soit entre 3 et 7 euros pour un aller simple.

Les compagnies françaises ne sont pas les seules, puisqu’aux États-Unis aussi, les prix flambent, mais pas via la surcharge carburant.

De l’autre côté de l’Atlantique, les transporteurs ajustent leurs tarifs par le biais des bagages.

Delta et Southwest ont relevé de 10 dollars le tarif du premier et du deuxième bagage. Delta va même plus loin en ajoutant 50 dollars sur le troisième.

American Airlines a fait de même. Alaska Air a augmenté de 5 dollars le premier bagage et de 10 dollars le second. Reuters indique aussi qu’United augmente ses frais bagages de 10 dollars sur les marchés États-Unis, Mexique, Canada et Amérique latine.

Air India a aussi mis en place des surcharges carburants, de 50 dollars vers le Moyen-Orient et 205 dollars vers l’Europe, puis 280 dollars vers l’Amérique du Nord et l’Australie.

L'application débutera le 10 avril 2026.

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Tags : air france, klm, transavia
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