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Vueling annonce son nouveau programme de fidélité

Vueling Club renouvelé


Vueling, du groupe IAG a dépoussiéré son programme de fidélité baptisé Vueling Club. Désormais la compagnie propose 4 statuts différents à ses membres ainsi que deux mécanismes pour cumuler des points : les Avios et les points de niveaux. TourMaG vous explique tout.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 28 Mai 2026 à 15:38

Vueling annonce son nouveau programme de fidélité, Depositphotos.comPhoto by Mirage3
Vueling annonce son nouveau programme de fidélité, Depositphotos.comPhoto by Mirage3
Martinique
Vueling a dévoilé son nouveau programme de fidélité Vueling Club, avec quelques changements par rapport au précédent. Ce programme sépare désormais ses deux mécanismes : les Avios et les points de niveaux.

La monnaie d'échange, ou Avios se cumulent lors des voyages, mais également au quotidien grâce à un réseau de commerces partenaires (hôtels, restos, location de voitures, etc.). En résumé, ils permettent d'obtenir des réductions.

Par exemple, en réservant un séjour à l'hôtel d'une valeur de 1 700 euros, vous pouvez accumuler jusqu'à 5 100 Avios pour voyager, par exemple, de Paris à Palma ou à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les points de niveaux quant à eux récompensent la fidélité en fonction des dépenses directes chez Vueling et déterminent le statut du membre.

Passage à un système à 4 niveaux

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Deuxième gros changement de ce nouveau programme de fidélité, la compagnie espagnole abandonne son ancien modèle à 2 niveaux pour une structure à 4 niveaux progressifs afin de mieux récompenser les voyageurs fréquents :

  • Basic : : Niveau d'entrée gratuit à l'inscription. Permet de cumuler des Avios via les partenaires et des points de niveau avec les vols Vueling. Condition pour monter : 200 points ou 3 vols.

  • Smart : Premier palier permettant de commencer à cumuler des Avios directement en réservant des vols. (Bonus de 500 Avios offerts lors du passage à ce niveau).

  • Plus : Offre des avantages de confort (embarquement groupe 1, flexibilité sur les modifications de vol, ligne d'assistance dédiée).

  • Premium : L'expérience maximale pour les grands voyageurs (embarquement groupe 0, coupe-file aux contrôles de sécurité, surclassements, modifications de vols illimitées).

Vueling a exprimé sa volonté de modernisation notamment de son site internet. Le suivi du compte (solde d'Avios, statut, avantages) est centralisé via une interface numérique optimisée sur le site internet et l'application mobile de la compagnie.

Une carte 100 % virtuelle à portée de main

Pour obtenir la carte Vueling Club, la démarche est entièrement gratuite et se fait en quelques clics. Il suffit de créer un compte personnel en ligne sur le site officiel de la compagnie aérienne ou de télécharger son application mobile. Dès que votre inscription est validée, votre espace membre est activé immédiatement. Cela vous donne accès à votre profil de fidélité sans aucune attente.

Cette carte est entièrement virtuelle, ce qui signifie qu'aucun support en plastique ne sera envoyé par courrier. Vous pouvez y accéder à tout moment depuis un ordinateur ou directement sur votre smartphone via l'application. Cela est particulièrement pratique lors de vos déplacements à l'aéroport.

Le visuel de la carte affiche votre numéro de membre unique et se met à jour automatiquement pour montrer votre niveau de fidélité, qui va de Basic à Premium. Il inclut également le numéro de téléphone de l'assistance exclusive pour les statuts les plus élevés.

Au quotidien, cette carte virtuelle vous permet de regrouper vos avantages, de cumuler des Avios chez les partenaires, et de prouver votre statut pour accéder à des services prioritaires.

A lire : Vueling déploie un service de divertissement à bord accessible sans connexion Internet

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Tags : vueling
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