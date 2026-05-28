Vueling annonce son nouveau programme de fidélité

Pour obtenir la carte Vueling Club, la démarche est entièrement gratuite et se fait en quelques clics. Il suffit de créer un compte personnel en ligne sur le site officiel de la compagnie aérienne ou de télécharger son application mobile. Dès que votre inscription est validée, votre espace membre est activé immédiatement. Cela vous donne accès à votre profil de fidélité sans aucune attente.Cette carte est entièrement virtuelle, ce qui signifie qu'aucun support en plastique ne sera envoyé par courrier. Vous pouvez y accéder à tout moment depuis un ordinateur ou directement sur votre smartphone via l'application. Cela est particulièrement pratique lors de vos déplacements à l'aéroport.Le visuel de la carte affiche votre numéro de membre unique et se met à jour automatiquement pour montrer votre niveau de fidélité, qui va de Basic à Premium. Il inclut également le numéro de téléphone de l'assistance exclusive pour les statuts les plus élevés.Au quotidien, cette carte virtuelle vous permet de regrouper vos avantages, de cumuler des Avios chez les partenaires, et de prouver votre statut pour accéder à des services prioritaires.