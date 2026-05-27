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Huttopia annonce la création de son Observatoire des vacances

Présidé par le sociologue Jean Viard


Alors que les vacances peinent à être un sujet de débat public, Huttopia et l’ObSoCo lancent l’Observatoire Huttopia des vacances. Présidé par le sociologue Jean Viard, cette première enquête d’envergure auprès de 4 000 Français remet en question des idées reçues.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 28 Mai 2026 à 15:44

Huttopia annonce la création de son Observatoire des vacances
Martinique
Huttopia a créé l'Observatoire Huttopia des vacances, avec une première enquête importante.

Cet organisme d’étude et d’analyse, développé avec l’ObSoCo, entend combler le manque de données solides sur ce sujet.

Voici quelques chiffres :

Alors qu’on entend souvent que 40 % des Français ne partent pas en vacances, l'enquête montre que le taux réel de non-départ est de 28 %. Les situations varient : seulement 4 % sont réellement et durablement exclus des vacances, 11 % n'ont pas les moyens de partir cette année, mais espèrent pouvoir le faire bientôt, et 7 % font un choix financier ou temporel, préférant utiliser leur argent ou leur temps pour d'autres choses, comme des travaux.

Tandis que 6 % choisissent de ne pas partir par préférence. Cependant, l'étude révèle une forte démocratisation des vacances. En effet, 74 % des 18-24 ans partaient en vacances lorsqu'ils étaient enfants, contre seulement 48 % des 65-75 ans.

Autre point important de cette enquête : l'écologie. L'impact environnemental est le dernier critère pour choisir une destination, n'affectant que 8 % des Français.

Pourtant, 75 % d'entre eux s'intéressent fortement à des vacances centrées sur le plein air et la nature. Aujourd'hui, le terme "écologique" est souvent perçu comme une contrainte, alors que le temps des vacances est lié au plaisir et à la liberté.

Quel est le but de cette enquête ?

Les résultats de cette première édition seront analysés dans l'ouvrage "Le Livre des Vacances, et ce qu’elles disent de nous" (co-écrit par Guénaëlle Gault et Jean Viard), qui sortira le 5 juin 2026 aux Éditions de l’Aube.

Cette enquête sera annuelle pour suivre les évolutions dans le temps. Tous les résultats seront disponibles en ligne gratuitement, pour alimenter le débat public.

À travers cet Observatoire, la Fondation Huttopia souhaite fournir une base de données solides pour inciter les acteurs publics et économiques à soutenir un accès universel aux vacances, par le biais de politiques publiques pour les colonies de vacances, les classes vertes, ou des offres privées abordables et locales.



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