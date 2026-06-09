TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

EES : les files d'attente vont-elles s'allonger dans les aéroports européens ?

l'EES est pleinement opérationnel depuis le 10 avril 2026


Déployé dans l'espace Schengen, le système EES doit renforcer les contrôles aux frontières grâce à la biométrie. Si le dispositif bénéficie d'un large soutien, le WTTC et les aéroports français s'inquiètent d'éventuels allongements des files d'attente.


Rédigé par le Mardi 9 Juin 2026 à 11:55

EES : les files d'attente vont-elles s'allonger dans les aéroports européens ? - Depositphotos.com Auteur Nopphon1987
EES : les files d'attente vont-elles s'allonger dans les aéroports européens ? - Depositphotos.com Auteur Nopphon1987
Dream Yacht
Depuis le 10 avril 2026, le système européen d’entrée-sortie (EES) est pleinement opérationnel aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Destiné à renforcer la sécurité et à moderniser les contrôles migratoires, ce dispositif repose notamment sur la collecte de données biométriques des voyageurs issus de pays tiers. Si les professionnels saluent son objectif, plusieurs acteurs du tourisme et du transport s'inquiètent des conséquences opérationnelles du dispositif, notamment en matière de fluidité dans les aéroports.

Le système EES (Entry/Exit System) remplace progressivement le tampon manuel sur les passeports. Il enregistre de manière numérique les entrées, sorties et éventuels refus d’entrée des ressortissants de pays non membres de l’Union européenne effectuant un séjour de courte durée dans l’espace Schengen.

A lire aussi : Entry/Exit System (EES) : les compagnies aériennes redoutent des "difficultés opérationnelles" pour l'été 2026

Lors d’un premier passage, les voyageurs concernés doivent fournir une photographie faciale ainsi que leurs empreintes digitales.

Selon le ministère français de l’Intérieur, l’objectif est de « renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière » tout en améliorant le partage d’informations entre les États membres de l’espace Schengen.

Le WTTC alerte sur l’impact potentiel des files d’attente

Autres articles
Cependant le World Travel & Tourism Council (WTTC) estime que la mise en place de l'EES pourrait entrainer de longs délais aux frontières.

Une étude, réalisée auprès de 2 512 voyageurs britanniques, américains, canadiens et australiens, montre que 33 % des répondants déclarent qu’ils éviteraient l’espace Schengen si les files d’attente dépassaient régulièrement trois heures.

Le WTTC estime ainsi que jusqu’à 41 millions d’arrivées internationales et 45,4 milliards de dollars de dépenses touristiques pourraient être menacés si ces retards devenaient récurrents.

« L’introduction de l’EES constitue une étape importante dans la modernisation des frontières européennes et le renforcement de la sécurité », souligne toutefois Gloria Guevara, présidente et directrice générale du WTTC.

Elle ajoute : « Le défi aujourd’hui n’est pas de savoir si l’EES doit être mis en œuvre, mais comment les gouvernements, les autorités frontalières et le secteur du voyage travaillent ensemble pour garantir un déploiement aussi fluide que possible. »

L'étude révèle également que 65 % des voyageurs interrogés soutiennent le système après en avoir pris connaissance, tandis que seulement 6 % se disent très défavorables à l'utilisation de contrôles biométriques.

La France utilise toute la flexibilité offerte par les règles européennes pour limiter les files d'attente

Les pays européens disposent actuellement de marges de manœuvre prévues par la réglementation européenne afin de limiter les risques de congestion.

Selon Nicolas Paulissen, délégué général de l'Union des Aéroports Français, les États membres peuvent, jusqu'au 9 septembre 2026, recourir à certaines mesures de flexibilité lorsque les temps d'attente deviennent trop importants.

« Depuis le 10 avril, vous êtes normalement dans l'obligation de réaliser les contrôles à 100 %, mais vous avez la possibilité, si vous rencontrez des défis de fluidité, de ne pas prendre les données biométriques, c'est-à-dire les empreintes digitales et la photographie du visage », explique-t-il.

Selon lui, cette faculté permet aujourd’hui de maintenir une situation relativement maîtrisée dans les aéroports français.

« En France, on utilise toutes ces souplesses. Cela fait que, pour le moment, la situation reste correcte », indique-t-il.

Des inquiétudes pour l'été... et surtout pour l'après-été

Le représentant de l'UAF estime toutefois que le véritable test interviendra pendant les mois de juillet et août, période de forte affluence dans les aéroports européens.

« La summer peak season, c'est juillet-août. C'est là que nous aurons les gros volumes de trafic », rappelle-t-il.

Mais ses préoccupations concernent surtout la période qui suivra le 9 septembre.

« Nous avons de très fortes inquiétudes pour ce qui va se passer après le 9 septembre, parce qu'il n'y a plus de filet de sécurité après cette date », affirme Nicolas Paulissen.

Le secteur demande ainsi à la Commission européenne de prolonger les flexibilités actuellement autorisées afin d'éviter une dégradation brutale de la fluidité aux frontières.

« Ce que les acteurs du transport aérien demandent à la Commission européenne, c'est de produire un règlement qui prolonge les souplesses accordées jusqu'à début septembre », précise-t-il.

Le WTTC recommande une montée en puissance des outils de pré-enregistrement

Pour accompagner le déploiement du dispositif, le WTTC appelle les États membres à renforcer l'information des voyageurs, alors que 55 % des personnes interrogées déclarent avoir peu ou pas entendu parler de l'EES et que 49 % ne savent pas précisément quelles démarches seront requises lors de leur passage aux frontières.

L'organisation recommande également une montée en puissance des outils de préenregistrement numérique ainsi qu'une préparation renforcée des postes-frontières, tant en matière d'équipements que de ressources humaines.

La France a de son côté pris du retard dans le déploiement de certains outils destinés à accélérer le traitement des passagers.

Selon Nicolas Paulissen, les kiosques de préenregistrement prévus dans les grands aéroports français ne sont pas encore opérationnels.

« Ces kiosques permettaient aux voyageurs de remplir certaines formalités avant d'arriver devant le garde-frontière. Comme ils ne fonctionnent pas, ces tâches doivent être réalisées par l'agent de contrôle lui-même », explique-t-il.

Conséquence : le temps de traitement individuel augmente mécaniquement.

« Quand vous devez prendre les empreintes digitales d'une famille avec des enfants, cela ne se fait pas en quelques secondes », souligne-t-il.

Lu 188 fois

Tags : aeroport, ees
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Quartier Libre, un TO proche de vous qui vous chouchoute

Quartier Libre, un TO proche de vous qui vous chouchoute
Quartier Libre est le grand spécialiste des circuits accompagnés en départs garantis. Sa position,...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

MOANA VOYAGES TAHITI : Voyage au cœur du silence polynésien

MOANA VOYAGES TAHITI : Voyage au cœur du silence polynésien
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Collecte des données des voyageurs : Bruxelles ouvre une procédure contre l’Espagne

Air Caraïbes lance une ligne directe entre Fort-de-France et Saint-Martin !

EES : les files d'attente vont-elles s'allonger dans les aéroports européens ?

Kenya Airways prolonge son challenge dédié aux agences de voyages !

Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
AirMaG

AirMaG

Air Caraïbes lance une ligne directe entre Fort-de-France et Saint-Martin !

Air Caraïbes lance une ligne directe entre Fort-de-France et Saint-Martin !
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro représente Cunard en France

Cruisepro représente Cunard en France
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
La Travel Tech

La Travel Tech

Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney

Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
Partez en France

Partez en France

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann
Production

Production

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine
Transport

Transport

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias