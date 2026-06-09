EES : les files d'attente vont-elles s'allonger dans les aéroports européens ?

Pour accompagner le déploiement du dispositif, le WTTC appelle les États membres à renforcer l'information des voyageurs, alors que 55 % des personnes interrogées déclarent avoir peu ou pas entendu parler de l'EES et que 49 % ne savent pas précisément quelles démarches seront requises lors de leur passage aux frontières.



L'organisation recommande également une montée en puissance des outils de préenregistrement numérique ainsi qu'une préparation renforcée des postes-frontières, tant en matière d'équipements que de ressources humaines.



La France a de son côté pris du retard dans le déploiement de certains outils destinés à accélérer le traitement des passagers.



Selon Nicolas Paulissen, les kiosques de préenregistrement prévus dans les grands aéroports français ne sont pas encore opérationnels.



« Ces kiosques permettaient aux voyageurs de remplir certaines formalités avant d'arriver devant le garde-frontière. Comme ils ne fonctionnent pas, ces tâches doivent être réalisées par l'agent de contrôle lui-même », explique-t-il.



Conséquence : le temps de traitement individuel augmente mécaniquement.



« Quand vous devez prendre les empreintes digitales d'une famille avec des enfants, cela ne se fait pas en quelques secondes », souligne-t-il.