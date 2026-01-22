Croisières : comment l’IA révolutionne le secteur

Pour Frank Babinger, l’IA constitue aussi un levier concret de durabilité. Moins de déchets, moins d’énergie consommée, moins d’émissions carbone : l’optimisation des ressources devient un facteur de compétitivité à part entière.



La technologie peut également contribuer à une meilleure gestion des flux à terre. En anticipant les comportements et préférences des passagers, les compagnies peuvent collaborer plus étroitement avec les ports et les destinations afin de répartir les visites, limiter la congestion et améliorer l’acceptabilité locale de la croisière.



Face aux craintes liées à l’automatisation, le message se veut rassurant. « L’intelligence artificielle ne remplace pas l’humain, elle l’augmente » , insiste le professeur. Loin de déshumaniser l’expérience, elle doit permettre aux équipes de se concentrer sur la relation client et sur la qualité du service.



« La décision finale reste humaine. L’IA nous aide à être plus efficaces, plus durables et, paradoxalement, plus humains » , conclut Frank Babinger.